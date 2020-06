Der Sennfelder Roland Smith lief 183 Kilometer am letzten Wochenende

SENNFELD – Eine sportliche Herausforderung stellte sich der Sennfelder Roland Smith am letzten Wochenende: „Ich wollte mal etwas verrücktes machen was nicht so alltäglich in der Laufszene üblich ist“, sagte er gegenüber SW1.News.

Was Smith machte? Er lief innerhalb von 92 Stunden stolze 183 Kilometer, inspiriert wurde er dabei von einem Österreicher, der die Idee hatte.

So lief Roland Smith zwischen Donnerstag und Sonntag alle vier Stunden acht Kilometer. Insgesamt schlief Smith nur rund acht Stunden und rannte bei Regen, Hitze, bei Tag und bei Nacht – und beendete nach 92 Stunden das Projekt erfolgreich, trotz leichter Müdigkeit, Muskelverhärtung und ein leichtes ziehen in den Beinen.

Das nächste Projekt steht auch schon in den Löchern: Der 100 Kilometer-Marsch innerhalb von 24 Stunden. Sein Ziel liegt bei 15 Stunden. Und was kommt danach? „Ich lasse mich gerne für neue Sachen inspirieren!“, sagt Roland Smith.