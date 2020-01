Der Super Bowl 2020: In GreÃŸthal steigt eine Football-Party und drÃ¼ckt Ewald Full den San Francisco 49ers die Daumen

Teilen Facebook

GRESSTHAL – Ewald Full aus Schwemmelsbach ist bekennender Fan des FC Schweinfurt 05, aber auch ein Football-Liebhaber, weshalb er schon immer die Saison in der amerikanischen NFL verfolgt. Und dort speziell die San Francisco 49ers.

Und die haben 1994 letztmals einen Titel gewonnen, damals den fünften. Die Leidenszeit könnte nun aber nach 26 Jahren zuende sein, denn das Team aus kalifornien steht im so genannten Super Bowl, dem Finale also um die Meisterschaft. Am Sonntag, den 2. Februar, findet es nach europäischer Zeit spätabends statt. Gegner sind die Kansas City Chiefs, zuletzt gar 1969 Meister. Gespielt wird im Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida.

In seinem Wohnort Greßthal veranstaltet Ewald Full nun im Vereinsheim der DJK eine Super Bowl-Party. ab 22 Uhr auf einer Großbildleinwand, mit Original-Übertragung aus den USA auf Englisch. Und mit typischen amerikanischen Speisen als All you can eat-Buffet mit Chicken Wings, Nuggets, Dips und Knabbereien.

Natürlich muss das geplant werden, zumindest was das Essen betrifft. Daher sollten sich Interessenten, die für 10 Euro Unkostenbeitrag speisen wollen, bis zum anstehenden Wochenende unter der Rufnummer 0151/23476981 oder per Mail unter MF-Eddie@gmx.de anmelden.

Los geht das Spiel mit dem Kickoff um 0.30 Uhr. In der Halbzeitpause werden die Sängerinnen Jennifer Lopez und Shakira auftreten. Und in Greßthal werden einige Fans überwiegend den 49ers die Daumen drücken.