Derbytime im Handball: Die MHV-MÃ¤nner empfangen Gerolzhofen im Duell Erster gegen Letzter

SCHWEINFURT – Derbytime ist angesagt am kommenden Samstag um 20.00 Uhr im Schulzentrum West. Mit dem TV Gerolzhofen ist eine Mannschaft zu Gast mit denen sich der MHV Schweinfurt in den letzten Jahren immer packende Handball-Duelle geliefert hat.

Doch seit der Saison 2019/20 befindet sich der TVG im Umbruch. Viele Leistungsträger beendeten ihr Handballkarriere oder verließen den Verein. Mit dem Aufbau junger Spieler versucht TVG-Trainer Thorsten Pfaff den Aderlass aufzufangen. Doch qualitativ reichte dies nicht, was zur Folge hatte, dass der TVG als Tabellenletzter der abgelaufenen BOL-Saison den Gang in die Bezirksliga gehen musste.

Doch im Vergleich zum MHV, der sich den sofortigen Wiederaufstieg auf die Fahnen geschrieben hat und seit dem letzten Spieltag die Tabellenführung in der Bezirksliga Nord übernommen hat, befindet sich der TVG mit noch keinem Sieg auf dem letzten Tabellenplatz. Die beiden Pluspunkte auf dem Habenkonto der Gerolzhöfer wurden ihnen am grünen Tisch aufgrund eines Formfehlers des TSV Bergrheinfeld beim Antrag einer Spielverlegung zugesprochen.

Somit geht der MHV als klarer Favorit in die Partie und es wird wohl alleine der Heimmannschaft überlassen sein, abhängig von deren Ernsthaftigkeit, mit der man in das Spiel geht, in wie weit die Gäste am Samstag mithalten können und man somit den Hauch von Derbystimmung im Schulzentrum West erleben wird!

Schon ab 18 Uhr spielen die BOL-Damen des MHV Schweinfurt zuhause gegen den TSV Lohr. Auch diese Partie findet in der Humboldt-Halle statt.