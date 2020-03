Die dritte Meisterschaft in Folge fÃ¼r Bad KÃ¶nigshofens Viert: Zehn Aktive, vier Frauen, drei TT-Generationen, eine Mannschaft

Teilen Facebook

Twitter

BAD KÖNIGSHOFEN – Was für ein Durchmarsch! Wie anders sollte man den Weg der Tischtennis-Herrenmannschaft TSV Bad Königshofen IV der letzten drei Jahre bezeichnen. Die aus Männern und Frauen (erlaubt, wo es keine Damenmannschaft gibt) gebildete Mannschaft steht vier Spieltage vor Saisonende als Meister der Herren-Bezirksliga Gruppe 2 Südost fest, nachdem sie auch ihr 14. Spiel in Folge gegen den TTC Sand mit 9:1 gewinnen konnte. Dieses Ergebnis entsprach schließlich auch dem Durchschnitt bei den 14 Siegen, der bei 9 zu 1,14 (126:16) liegt.

Das Bemerkenswerte weiterhin ist, dass diese Mannschaft, in der heuer zehn SpielerInnen zum Einsatz kamen, in der Saison 17/18 in der 2. Kreisliga, in der Saison 18/19 in der Bezirksklasse mit je 36:0 Verlustpunkt-frei geblieben war. „Das ist auch heuer unser Ziel“, so der Kapitän der Mannschaft Peter Mendel. „Wir wollen natürlich auch noch die letzten vier Spiele gewinnen.“ Und zur Aufstellung, wenn man genügend Personal zur Verfügung hat: „Wir haben oft mit drei Männern und drei Frauen gespielt und dann im Doppel drei Mixed nominiert.“

Nicht zu vergessen, dass die vier Frauen nicht irgendwer sind: Maria Deutsch (geb. Ort, Tante von Kilian Ort) spielte einst auf nationaler Ebene sehr erfolgreich, unter anderem in der 2. Bundesliga Süd beim TSV. Die Zwillingsschwestern Viki Zirkelbach (geb. Kühlwein) und Nina Kühlwein-Tüchert spielten früher für die Tischtennis-Damenmannschaft des TSV in der Oberliga Bayern und sind zusätzlich noch im Sommer in der TC-RW-Tennis-Mannschaft Ü30 in der Bayernliga aktiv.

Während Shinobu Itagaki als Lehrmeister keinen Geringeren als ihren Ehemann, den Headcoach der TSV-Bundesliga-Mannschaft Koji Itagaki, hat. Im Grunde stehen drei Tischtennis-Generationen des TSV Bad Königshofen in dieser Meistermannschaft. Der Altersunterschied zwischen Johannes Heusinger und Linus Türk/Julius Buchs beträgt mehr als 40 Jahre.

Die Bilanzen: Jürgen Hoffmann (13:0), Johannes Heusinger (15:4), Julius Buchs (11:0), Viki Zirkelbach (12:0), Maria Deutsch (9:1), Peter Mendel (10:1), Nina Kühlwein-Tüchert (5:1), Shinobu Itagaki (4:0), Mattias Beck (3:1), Linus Türk (2:1)

Auf den Fotos:

* Spaß und Freude überwogen auch in dieser Saison bei der 4. Mannschaft des TSV Bad Königshofen. Zum dritten Mal in Serie feierten sie eine Meisterschaft samt Aufstieg, diesmal in der Tischtennis-Bezirksliga Gruppe 2 Südost: Johannes Heusinger (hinten von links) Matthias Beck, Peter Mendel, Julius Buchs; Shinobu Itagaki (vorne von links) Linus Türk, Viki Zirkelbach mit Tochter Emilia, Maria Ort, Nina Kühlwein-Tüchert und Jürgen Hoffmann.

* oder mit TT-Tisch

* Linus Türk (hinten von links), Johannes Heusinger, Julius Buchs, Peter Mendel, Matthias Beck, Jürgen Hoffmann, Maria Deutsch; auf dem Tisch Shinobu Itagaki (links) und Viki Zirkelbach mit Tochter Emilia.

Text und Fotos: Rudi Dümpert für SW1.News