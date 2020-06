Die Mighty Dogs binden mit David Adam und TorhÃ¼ter Anton Hesselbach die nÃ¤chsten EigengewÃ¤chse

SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs binden mit David Adam und Torhüter Anton Hesselbach die nächsten Eishockey-Eigengewächse für die kommende Bayernliga-Saison.

Besonders David Adam konnte in der vergangenen Saison bereits reichlich Erfahrung sammeln und absolvierte 29 Pflichtspiele für die Mighty Dogs, in denen er drei Tore vorbereitete. Nach einigen Jahren in den Eishockey-Akademien von Ingolstadt, Köln und Nürnberg, kehrte David Adam vergangene Saison in seine Heimatstadt zurück.

„David konnte in der vergangen Saison leider noch nicht so aufblühen, wie sein Talent das erwarten lässt. Dies lag sicherlich auch am sportlichen Gesamtumfeld, in dem ein Entwicklungsschub für junge Spieler außerordentlich schwer war. Mittelfristig hat David, die nötige Eigenmotivation vorausgesetzt, definitiv das Potential zum Stammspieler“, so Steffen Reiser über das Nachwuchstalent

Mit Anton Hesselbach soll nach Leon Pöhlmann zudem ein weiteres, großes Torhütertalent aus dem eigenen Nachwuchs an die die Mighty Dogs herangeführt werden und wird zunächst in der Vorbereitung und dem Trainingsbetrieb zu seinen Eiszeiten kommen.

Foto: www.mightydogs.de