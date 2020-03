Drei Mal 3:1 – und wieder war´s nix mit dem ersten Sieg gegen Saarbrücken

Teilen Facebook

SAARBRÜCKEN / BAD KÖNIGSHOFEN – Wieder nix mit dem ersten Sieg gegen die Saarländer. Höchstens im ersten Satz des ersten Spiels sah es verschwommen danach aus. Aber dann gab es doch wieder eine Klatsche für den TSV Bad Königshofen beim aktuellen Tabellenführer der Tischtennis-Bundesliga (TTBL).

Manager und Mannschaftsbus-Fahrer Andy Albert: „Ein klarer und gerechter Sieg für Saarbrücken. Heute hat man halt wieder den Vorteil von Vereinen gesehen, die über fünf gleichwertige Spieler verfügen.“ Auf die Nummer 14 der Weltrangliste Patrick Franziska verzichtete der Tabellenführer. Bei Kilian Ort hat´s wieder mal gezwickt. „Wenn´s um was gegangen wäre, hätte er gespielt. Wir nehmen ihn jetzt mit heim und übergeben ihn der Behandlung von Sebastian Simon und Peter Hofmann. Bis Fulda ist er wieder fit.“ Wie jetzt feststeht, wird das letzte Saisonspiel des TSV gegen Fulda am 22. März um 16 Uhr ausgetragen.

Mizuki Oikawa sah sich im ersten Einzel der Übermacht des wahrscheinlich sechst- oder siebtbesten Chinesen Shang Kun gegenüber. Doch von Übermacht war im ersten Satz noch nichts zu sehen. Hier hielt er nicht nur ausgezeichnet mit, sondern gewann nach drei vergebenen Satzbällen bei 10:7 noch mit 12:10. Da meldete sich zum ersten Mal die Königshöfer mit Jogi Richter sowie den Köbers aus Köln und den Ledigers aus Münster mit ihrem „Mi-zu-ki, Mi-zu-ki.“ Doch der Linkshänder Kun hatte gelesen und gesehen, wie er den Japaner würde packen können, stellte seine Taktik um. Er nagelte ihn allzu oft im Rückhand-Parallel-Duell mit der größeren Power fest und verlud ihn immer wieder irgendwann in der tiefen Vorhand. Oikawa erreichte bis zum Ende nicht mehr die Dominanz des ersten Satzes.

Im dritten Durchgang, in dem sich keiner richtig absetzen konnte, gab es zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt eine sehr unglückliche Entscheidung gegen Oikawa. Bei 8:9 entschieden die Schiedsrichter gegen ihn, statt 9:9 zum 8:10. Stattdessen die gelbe Karte an die Coachingzone der Gäste und sogleich das 8:11. Der vierte Satz war eine klare Angelegenheit für Kun. Nach 35 Minuten war das hochklassige Einzel, in dem alles an Technik und Taktik enthalten war, was derzeit in der Weltklasse auf dem Markt ist, zu Ende. Es gab, Corona-geschuldet, statt Shakehand die Faust und den Qualitäten geschuldet den 0:1-Rückstand. Shang Kun, im Hinspiel nicht dabei, hatte sein 20. Einzel (20:4) dieser Saison im Sack.

Jetzt lag die ganze Last, wieder einmal, auf den Schultern von Bastian Steger im Duell mit dem frisch gebackenen tschechischen Meister Tomas Polansky. Wieder so ein Spezialauftrag nach dem Motto, wenn nicht du, wer dann. Auch Steger entschied den ersten Satz für sich, in dem lange kein richtiger Rhythmus rein kommen wollte, beiden zu viele Return-Fehler unterliefen und sich seine Routine durchsetzte. Auch Polansky gelang es, im zweiten Satz den Spieß umzudrehen und auszugleichen.

Im dritten setzte er sich schnell mit 3:0 ab und lebte von diesem Vorsprung bis zum 11:7. Identischer Verlauf zum Oikawa-Einzel bisher. Auch im vierten Satz? Wieder gleich 0:3 gegen Steger, der einfach nicht die richtigen Antworten gegen den immer selbstbewusster auftrumpfenden U21-Europameister fand. Exakt zur selben Zeit wurde in Varadzin/Kroatien sein Nachfolger ermittelt. Der Tscheche spielte sich in einen Flow, in dem ihm alles, dem Oberpfälzer nichts gelingen wollte. Selbst die Körpersprache verriet seine Ratlosigkeit deutlich. Polansky zog auf 7:1 davon und machte den Deckel mit 11:5 drauf.

Jetzt bekamen es also die zwei jungen Spieler miteinander zu tun, die im ersten TTBL-Jahr noch gemeinsam im TSV-Trikot spielten: Der Slowene Darko Jorgic (WR.-33.) gegen den Kroaten Filip Zeljko (Foto, WR.-310.). Die Saarländer hatten damals Jorgic den Königshöfern wie deren schönstes Spielzeug einfach weggenommen. Und Zeljko wird noch lange an den ersten Satz denken, in dem er wieder einmal 9:6 führte und wieder einmal 9:11 verlor. So ist er eben (noch), der gute Filip: Echte Weltklasse-Schläge im Repertoire, und wenn´s eng wird, die Flatter im Hemd. Der TSV-Ersatzmann hätte ein bemerkenswertes Statement, eine Bestätigung für seine Weiterverpflichtung abgeben können. Auch weil Jorgic mit seiner Performance noch Luft nach oben ließ.

Wie würde Zeljko mit der erneuten, noch höheren Führung im zweiten Satz umgehen? Über 6:0 und 8:5 hielt er diesmal bis zum 11:5 durch. Doch im dritten Durchgang meldete sich Jorgic mit 11:6 deutlich zurück. Im vierten genügte ihm eine Serie von 2:4 auf 7:4 und weg war er. Er hat noch nie gegen einen Königshöfer verloren, seit er Saarbrückener ist.

Tischtennis-Bundesliga: 1. FC Saarbrücken TT – TSV Bad Königshofen 3:0

Ergebnisse:

Shang Kun – Mizuki Oikawa 3:1

(10:12/11:6/11:8/11:5)

Tomas Polansky – Bastian Steger 3:1

(6:11/11:8/11:7/11:5)

Darko Jorgic – Filip Zeljko 3:1

(11:9/5:11/11:6/11:7)

Zuschauer: 270

Text und Foto: Rudi Dümpert für sw1.news

Letztes Spiel in Bad Königshofen am 22. März – Finale in großem Rahmen

Ein Schreiben der TTBL (Tischtennis-Bundesliga) an die Gesellschafter und somit die TTBL-Vereine erreichte auch den TSV Bad Königshofen. Darin wird mit der Dringlichkeitsstufe “Priorität Hoch” darauf verwiesen, dass aus aktuellem Anlass der 22. und damit letzte Spieltag der Saison 2019/20 vom 13. April auf den 22. März vorverlegt wird. Auslösender Grund hierfür sei die Verlegung der Team-WM 2020 aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus, die ursprünglich vom 22. bis 29. März im südkoreanischen Busan stattfinden sollte. Deshalb hat sich der Rahmenterminplan-Ausschuss von DTTB/TTBL zusammengefunden und über eine Neubelegung des ohnehin mit Terminschwierigkeiten belegten 22. Spieltags ausgetauscht. Diese Schwierigkeiten stünden im Zusammenhang mit kontinentalen Qualifikationsturnieren für die Olympischen Spiele.

Für den TSV Bad Königshofen bedeutet dies, dass zwei Wochen nach dem letzten Auswärtsspiel am Sonntag in Saarbrücken das letzte Heimspiel, das bayerisch-hessische Derby, zum Saisonausklang gegen den TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell am 22. März um 16 Uhr stattfindet. Diese Verschiebung um eine Stunde wegen eines vorher stattfindenden Badminton-Spiels war das einzige Entgegenkommen der TTBL an die Königshöfer, für die sich eine Menge logistischer Probleme durch diese Vorverlegung des gesamten Spieltags aufgetürmt hatte. Dennoch steht das Aufbau-Kommando um Teamleiter Johannes Heusinger diesmal vor seiner größten Herausforderung. Zumal auch beim Badminton, bei dem es um die Meisterschaft in der Bayernliga für den BC Bad Königshofen geht, ein definitives Ende nicht planbar ist, dürfe bei der Verlegung des roten Belags, dem Aufbau der drei mobilen Tribünen sowie der Catering-Zone nichts passieren, wenn der Termin eingehalten werden soll.

Die ersten Play-off-Spiele nach dem Modus “Best of Three” (1. gegen 4. und 2. gegen 3.) können deshalb bereits am darauffolgenden Wochenende 27.-29. März ausgetragen werden. Der Halbfinal-Sieger wird durch Hin- und Rückspiel, bei eventueller Punktgleichheit durch Entscheidungsspiel mit Heimrecht des in der Liga Höherplatzierten ermittelt. Nach Stand der Dinge kommen nur noch der 1. FC Saarbrücken, Borussia Düsseldorf, die TTF Liebherr Ochsenhausen, der SV Werder Bremen und der Post SV Mühlhausen (zuletzt 0:3 in Bad Königshofen) in Frage.

Das TTBL-Finale 2019/20 wird als Teil des Multisportevents “Die Finals Rhein Ruhr” ausgetragen und findet daher erstmals im Castello in Düsseldorf statt. Tickets hierfür gibt es bei ttbl-tickets.reservix.de/events.