Ein traumhafter erster DM-Tag fÃ¼r die Oberndorfer Faustballer in Manneeim

Ein traumhafter erster DM-Tag für die Oberndorfer Faustballer in Manneeim

Teilen Facebook

Twitter

MANNHEIM / SCHWEINFURT – Respekt vor den Faustballern des TV Oberndorf, die einen glänzenden ersten Tag bei der Deutschen Meisterschaft erwischten, ausgereichtet vom TV Käfertal. Sie stehen nach zwei Siegen im Halbfinale am Sonntag.

Zunächst gab´s in der voll besetzten Halle das klare 3:0 (13:11, 11:7, 11:8) gegen den TSB Hagen zu bejubeln. Das brachte bereits den Einzug unter die letzten Vier, weil die Westfalen zuvor schon gegen den TV Brettorf verloren hatten. Das war dann der zweite Gegner der Schwienfurter, die wieder siegten – diesmal mit 3:1 (11:9, 7:11, 11:9, 12:10) in einer tollen und hochklassigen Begegnung.

Damit standen die Halbfinalpaarungen fest: Schweinfurt erwartet als Gruppensieger ein Duell mit Gastgeber Käfertal, die Brettorfer müssen ihr Halbfinale gegen Rekordmeister Pfungstadt bestreiten. Um 10 Uhr am Sonntag geht´s weiter. In der Hauptrunde der Bundesliga Süd gewann der TVO beide Duelle mit Käfertal – mit 5:4 und mit 5:3. Ein Endspiel – wohl gegen Pfungstadt – ist also im Bereich des Möglichen. Oder das kleine Finale – dann wohl wieder gegen Brettorf.

TV Schweinfurt-Oberndorf: Oliver Bauer, Maximilian Lutz, Johann Habenstein, Fabian Sagstetter, Janne Habenstein

Foto: DFBL/denDulk / www.fasutball-liga.de