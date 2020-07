EingeschrÃ¤nkte Spielrunde im Sommer: Oberndorfer Faustballer wollen trotzdem zur DM fahren

SCHWEINFURT – Lange wurde diskutiert, ob in diesem Sommer überhaupt Faustball gespielt werden soll. Mitte Juni wurde dann ein modifizierter Spielplan vorgestellt. Auf- und Absteiger wird es nicht geben. Trotzdem versucht man im September, wenn möglich, eine Deutsche Meisterschaft in Kellinghusen auszurichten. Die Bundesliga Süd beginnt am Wochenende in zwei Gruppen, die nach den Platzierungen der letzten Jahre eingeteilt wurde.

In Gruppe A spielen der TSV Pfungstadt, der TV Käfertal, TV Unterhaugstett und TV Stammheim. In der Gruppe B trifft der TV Oberndorf am Samstag ab 12 Uhr in Waldrennach auf den TSV Calw, den FBC Offenburg und den TV Waldrennach. Gespielt wird jeder gegen jeden auf drei Gewinnsätze. Die drei Erstplatzierten ermitteln zwei Wochen später die DM Teilnehmer. Hier werden wieder zwei Gruppen gebildet. Die beiden Gruppenersten sind für die DM qualifiziert, die beiden Zweiten ermitteln den dritten DM Teilnehmer.

Der TVO trainiert seit Ende Juni unter coronabedingten Umständen. Für die Feldsaison wechselt Jaro Jungclaussen noch einmal zurück zum TVO. Fabian Sagstetter: „Wir freuen uns über Jaros Entschluss, uns zu verstärken. Wie unsere Verfassung zurzeit ist kann ich nicht beschreiben, da uns Testspiele fehlen. Wir sind gespannt, wie die Saison läuft und wollen natürlich versuchen zur DM zu kommen.“

Der Kader: Oliver Bauer, Maximilian Lutz, Robin Göttert, Jaro Jungclaussen, Florian Dworaczek, Fabian Sagstetter, Nicolas Bitsch, Tjark Oldenbostel, Janne und Johann Habenstein