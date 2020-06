Endlich wieder Sport: Trainingsstart beim Hockey-Club Schweinfurt mit Corona-Auflagen

SCHWEINFURT – Der Schweinfurter Hockeyclub tritt wieder auf den Kunstrasenplatz an den Hundertäckern und setzt das Training fort. Was schon diese Woche bei den Damen-/Herren und Elternhockeyteams getestet wird, trifft in vollem Umfang ab nächster Woche auch auf die Jugendlichen- und Kindermannschaften zu.

Es wird ein 45minütiges Training ohne Vollkontakt einmal die Woche, anstatt wie sonst üblich zweimal die Woche 1,5 Stunden geben. Aber auch dieses ist wichtig, denn die Teams untereinander brauchen das gemeinsame Spielen und Üben.

Auf der gesamten Anlage wurde ein exakt ausgearbeitetes Konzept umgesetzt, es gelten Laufwege zum Betreten und Verlassen des Geländes, es gibt zahlreiche Desinfektionsmöglichkeiten und natürlich muss abseits des Trainings ein Mund-und Nasenschutz getragen werden.

Auch dürfen aktuelle keine Begleitpersonen ausserhalb des Außenbereichs des Clubrestaurants geduldet werden, der HCS hofft aber sehr, dass es auch für den Hockeysport in Bayern bald Lockerungen geben wird.

Momentan ist im Gespräch, ob es eine kleine Feldrunde im Regelspielbetrieb in Deutschland geben wird, aber das ist noch nicht sicher.

Sicher hingegen ist, dass der Schweinfurter Hockeyclub auch in diesem Herbst sein internationales Hallenvorbereitungsturnier in Schweinfurt abhalten wird.

An zwei Wochenenden Ende Oktober und Anfang November werden wieder bis zu 32 Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erwartet. Dieses Event hat sich im internationalen Turnierkalender inzwischen etabliert und der HCS wurde selbst während der Pandemiehochzeit mit Anfragen kontaktiert.

Man sieht, die Hockeywelt steht in den Startlöchern und der Schweinfurter Hockeyclub ist bereit.