Erst zuhause und dann auswÃ¤rts: TVO-Faustballer erwarten Hohenklingen und mÃ¼ssen nach Unterhaugstett

SCHWEINFURT / Am Samstag um 16 Uhr empfängt der TV Oberndorf in der Georg-Wichtermann-Halle nach der Winterpause den TV Hohenklingen. Die Schwaben stehen mit 4:8 Punkten auf Platz 7 der Tabelle und kämpfen gegen den direkten Wiederabstieg.

Der TV Oberndorf nutzte die Pause zu einer kurzen Regeneration und stieg am 3.1.20 bei einem Turnier in Bretten wieder in das Faustballgeschehen ein. Hier überzeugte das Team und erreichte hinter Serienmeister TSV Pfungstadt den 2. Platz.

Am Sonntag reist der TVO nach Unterhaugstett. Die Schwaben liegen mit 8:4 Punkten knapp hinter dem TVO und machen sich ebenfalls noch berechtigte Hoffnung auf einen DM-Platz.

Trainer Joachim Sagstetter: „Wir müssen also aufpassen. Unterhaugstett wird sich in eigener Halle nicht so einfach geschlagen geben. Ich erwarte ein enges Spiel.“