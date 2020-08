Ganz Handball-Bergtheim trauert um Wolfgang Kreisel

BERGTHEIM – Wolfgang Kreisel verstarb vergangene Woche plötzlich und völlig unerwartet. Er war der „Mr. Handball“ beim HSV Bergtheim, früher SV Bergtheim, und dort in verschiedenen Funktionen tätig.

Jeden Mittwoch sendete er an verschiedene Mailadressen die wöchentliche Handball-Arena. Zu Kreisels Tod hat der HSV in Person von Michael Lauter eine Trauerausgabe veröffentlicht. „Mit ihr möchten wir ihm noch einmal gedenken. Gleichzeitig werden wir als Handballfamilie versuchen, den HSV Bergtheim in seinem Sinne weiterzuführen. Dass dies jedoch nicht 1:1 möglich ist, sollte uns Allen klar sein. Aber wir werden unser Bestes geben“, so Lauter.

Auf seinen Wunsch hin, wurde Wolfgang am Samstag iIm engsten Familienkreis beigesetzt.