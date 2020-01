Goldener Samstag: Drei Hallen-Heimsiege fÃ¼r drei Schweinfurter Teams

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Das war doch mal ein schöner Sport-Samstag für drei Schweinfurter Männer-Mannschaften, die allesamt in verschiedenen Hallen antraten und durchweg ihre Partien deutlich gewannen.

Los ging´s in der Georg-Wichtermann-Halle mit den Bundesliga-Faustballern des TV Oberndorf, die beim 5:1 gegen den Tabellenvorletzten TV Hohenklingen bei einer 4:0-Führung nur den fünften Satz mit 6:11 verloren, ansonsten eindeutig dominierten. Das bedeutet vorübergehend Rang zwei hinter Seriensieger TSV Pfungstadt. Schon Sonntag steht in Bad Liebenzell gegen den TV Unterhaugstett die nächste Partie an – und das Rückspiel steigt dann gleich kommenden Samstag um 16 Uhr.

Danach baten die Basketballer der DJK Schweinfurt zum Heimspiel gegen Kellerkind DJK Eggolsheim. Das wurde mit einem 88:56-Erfolg eine überaus deutliche Sache. Schade nur, dass es erst der sechste Sieg war bei schon fünf Saison-Niederlagen und die Tabellenspitze der Bayernliga damit (zu) weit entfernt ist. Kommenden Sonntag spielt die DJK auswärts in Neudrossenfeld bei Bayreuth gegen den BBC Eckersdorf.

Letztlich dann gewannen auch die Handballer des MHV Schweinfurt das Spitzenspiel gegen den TV Königsberg mit 31:23 klar und bleiben mit vorne in der Bezirksliga und auf Rückkehrkurs in die BOL. Schade nur, dass diese Partie im Schulzentrum West mehr oder weniger parallel zum EM-Spiel Deutschlands gegen Spanien stattfand. Kommenden Samstag, 20 Uhr, kann man die MHV-Jungs wieder sehen, dann auswärts in Nüdlingen.

Zu allen drei Siegen folgen an dieser Stelle auf sw1.news noch ausführliche Berichte.