Großer Zulauf für die Knaben D des Hockey-Clubs Schweinfurt

SCHWEINFURT – Vergangenen Samstag, den 15.02., fand in der Georg-Wichtermann-Halle in Schweinfurt der letzte Hallenhockey-Spieltag der Knaben D in der Verbandsliga statt.

Fünf Mannschaften aus Nürnberg, Bayreuth, Ahorn und Würzburg (2 Teams) waren beim HC Schweinfurt zu Gast. Zum ersten Mal stellte der HCS in dieser Altersklasse 3 Mannschaften mit je 4 Spielern. Alle waren Jahrgang 2010-2012. Auch das zeugt von der überaus erfolgreichen Kinder- und Jugendarbeit beim HCS.

Würzburg und Bayreuth konnten mit jeweils 4 Siegen aus 4 Spielen überzeugen. Die 3 Mannschaften aus Schweinfurt erreichten am Ende Platzierungen im Mittelfeld und zeigten gute Leistungen gegen starke Teams aus ganz Franken. Alle Kinder freuen sich schon auf die kommende Feldsaison. Diese startet Mitte März auf dem Kunstrasen hinter dem Wildpark an den Eichen.

Interessierte jeglicher Altersklasse sind herzlich willkommen – Ansprechpartner finden Interessierte auf der Homepage www.hockey-club-schweinfurt.de.

Auf dem Bild: Die Trainer Hanns Christ & Nele Blume mit den Knaben D und den Schiedsrichtern vom HC Schweinfurt