Handball-Niederlage trotz groÃŸer UnterstÃ¼tzung und gegrillten BratwÃ¼rsten: Bergtheim muss sich in Ismaning geschlagen geben

Handball-Niederlage trotz großer Unterstützung und gegrillten Bratwürsten: Bergtheim muss sich in Ismaning geschlagen geben

ISMANING / BERGTHEIM – Erneut zeigte sich, dass Bergtheims Handball-Damen in dieser Saison zwei Seiten zeigen, einmal die überaus erfolgreiche Heimbilanz und demgegenüber auswärts eine für wenig positive Ergebnisse. So kam man auch am letzten Samstag mit einer 27:31-Niederlage aus Ismaning zurück.

Bereits nach 10 Minuten lag man mit 2:8 in Rückstand, weil die Abwehr nie richtigen Zugriff bekam. Im Bemühen schnell aufzuholen wurde im Angriff mehrfach ungeduldig und überhastet agiert, aber dank guter kämpferischer Einstellung gelang es, sich bis Mitte der zweiten Spielhälfte ein 21:21 zu erarbeiten. In der 52. Minuten war beim 26:27 noch alles offen, eine Zeitstrafe nutzten die Gastgeberinnen, um sich ein Stück weiter abzusetzen und den Sieg über die Ziellinie zu bringen.

Die Niederlage konnte die mitgereisten und immer für gute Stimmung sorgenden Fans und Mannschaft nicht davon abhalten, sich die von Werner Gerber auf dem Parkplatz gegrillten Bratwürste schmecken zu lassen.

Kommenden Samstag steht ab 18.30 Uhr das nächste Heimspiel der Bergtheimerinnen an, dann kommt der TSV Haunstetten 2. Es trifft der Tabellendritte der Handball-Bayernliga auf den momentanen Zwölften. Und dann sollte wieder ein Sieg möglich sein.

Handball-Bayernliga, Frauen: TSV Ismaning – HSV Bergtheim: 31:27 (17:13)

HSV Bergtheim: Pia Kunzmann (TW), Jennifer Mathan (TW), Julia Albert, Tanja Bausenwein (3), Rosalie Deckert, Martina Gerdes (1), Tina Hartl, Anna Renner (10), Ronja Schwalbe (3), Lisa Seibert, Svenja Winheim (2/2), Anna Winkler (4), Anna Zimmer

Auf dem Bild: Traf mit 10 Toren zweistellig beim TSV Ismaning: Anna-Maria Renner

Foto: Willy Stark