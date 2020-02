Hockey-Club Schweinfurt stellt die Weichen fÃ¼r eine erfolgreiche Zukunft: Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen bringt zahlreiche VerÃ¤nderungen im Vorstand

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Am vergangenen Freitag, den 31.01.2020, fand im erfreulicherweise vollen Nebenzimmer der Clubheimgaststätte die Jahreshauptversammlung des Hockey-Club Schweinfurt statt. Der scheidende erste Vorsitzende Jörg Bonengel begrüßte die anwesenden Mitglieder und blickte anschließend auf das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 zurück.

Die Verpflichtung des neuen hauptamtlichen Trainers Alvaro Campos Rasmussen, die zu lösende Trainerfrage bei Damen und Herren sowie die beschlossene, zukunftsweisende Beitragserhöhung waren sicherlich die Highlight seines letzten Amtsjahres. Neben allen Trainern, Betreuern und sonstige Helfern des Jahres 2019 galt sein besonderer Dank den Vorstandskollegen, die ihn in seiner zehnjährigen Amtszeit tatkräftig unterstützt haben.

Schwerpunkt des Berichtes des Hockeyabteilungsleiters Ralf Döpfner waren die doch sehr erfreulichen Erfolge der aktiven Damen- und Herrenmannschaften:

Halle 2018/19

Damen Meister der 1.Verbandsliga NORD und Aufstieg in die Bayer. Oberliga

Herren Vizemeister der 1.Verbandsliga NORD

Feld 2018/19

Damen Vizemeister der 1.Verbandsliga NORD

Herren Meister der 1. Verbandsliga NORD und Aufstieg in die Bayer. Oberliga

Feld 2019/20

Damen aktuell Tabellenführer in der 1.Verbandsliga NORD

Herren aktuell Tabellenführer in der Bayer. Oberliga

Halle 2019/20

Damen aktuell Tabellendritter in der Bayer. Oberliga (Klassenerhalt gesichert)

1.Herren Meister der 1.Verbandsliga NORD

2.Herren aktuell Tabellenvierter in der 2.Verbandsliga NORD

Von leider rückläufigen Spieler- und Mannschaftszahlen musste der Vorsitzende der Vereinsjugend Peter Schneider berichten. Die männliche Jugend B und A konnten sich aktuell jeweils für die Bayer. Meisterschaften der Hallenrunde 2019/20 qualifizieren. Zur Feldrunde 2020 werden voraussichtlich 10 Teams gemeldet werden können. Äußerst erfreulich ist die Resonanz auf die jährlichen Vorbereitungsturniere. Schweinfurt genießt hier in Hockeydeutschland eine sehr guten Ruf und lockt an den vier Wochenenden (2x im Frühjahr/2x im Herbst) hunderte von sportbegeisterten Spielern, Trainern, Betreuern und Eltern in die Sportstadt Schweinfurt. Ähnliches gilt für die wiederholt nach Schweinfurt vergebenen Süddeutschen Meisterschaften, am kommenden Wochenende (08./09.02.2020, Georg-Wichertmann-Sporthalle) die der weibliche Jugend B (U 16).

Sein besonderer Dank ging an die Jugendtrainer und Betreuer sowie speziell für die qualifizierte Arbeit des hauptamtlichen Trainers und den beiden FSJlern Fabian Lang (2018/19) und Lisa Fischer (2019/20). Mit ihrer Hilfe gilt es verstärkt den HCS in Kindergärten und Schulen präsent zu machen um neue Hockeykinder zu gewinnen.

Mahnende Worte musste leider der technische Leiter Max Fleischer an die Versammlung richten, da zum einen das Clubheim so langsam in die „Jahre“ kommt und man immer noch nicht dem Wassereinbruch in der Sportgarage Herr werden konnte. Lobend erwähnte er die Arbeitseinsätze 2019, die er gerne in 2020 derart erfolgreich wiederholen möchte.

Inzwischen wieder recht umfangreich präsentierte die Vergnügungswartin Andrea Lukas das gesellschaftliche Angebot 2019. Monatliche Stammtische, drei Tageswanderungen, Kabinenfasching, Schlachtschüssel, Spanferkelessen oder Neujahrsempfang sind nur die Highlights eines vielfältigen Programms, abseits vom Hockey.

Die Existensfrage stellt sich im Bereich Tennis. Nur noch dreizehn aktive Mitglieder umfasst die Abteilung und auch die Gastspielerbelegung geht spürbar zurück. Hier, so Abteilungsleiter Günther Hensel, wird sich über kurz oder lang die „Kosten-Nutzen-Frage“ stellen. 2020 werden die Plätze auf jeden Fall nochmals hergerichtet werden können.

Viel Bewegung gab es im letzten Jahr im Bereich Sponsoring. Jeannette Schmitz hatte hier, neben der organisatorischen Anbahnung/Abwicklung der Neueinstellung des neuen Trainers, alle Hände voll zu tun. Das Reisebüro Kessler (Homepage), die Schreinerei Deeg (Bandenwerbung), die Physiopraxis Lindemann (Bandenwerbung), die Kieferorthopädische Praxis Kutter-Vogt (Bandenwerbung) sowie das RückertGym (Premium Partner) konnten hier neu als Unterstützer des Hockey-Club Schweinfurt gewonnen werden. Weitere Topthemen ihrer Arbeit 2019 waren die Organisation der Hockeycamps, Freundetage und die ersten Schritte von mannschaftsübergreifenden Veranstaltungen zur Stärkung der Hockeygemeinschaft. Für 2020 bedarf es einer konzeptionellen Überarbeitung der Mitgliederwerbung und die Clubanlage (innen und außen) verträgt dringend Erneuerung.

Gut eingesetzt, mit Steigerungspotential nach oben, waren Trainer und FSJler im Bereich Kindergärten und Schulen. Zahlreiche Veranstaltungen von Schnupperstunden, Aktionstagen am Clubgelände bis Stadtmeisterschaft der Schweinfurter Grundschulen müssen hier aufgrund der geänderten gesellschaftliche Rahmenbedingen angepasst und intensiviert werden. Die ersten Termins 2020 stehen hierfür bereits, berichtete Schulhockeyreferentin Antje Müller.

Das Schiedsrichterwesen ist im Hockey insgesamt ein Bereich mit erheblichem Nachholbedarf. Auch im Hockey-Club Schweinfurt. Zwar gelang es laut Schiedsrichterobmann Maximilian Frank die Zahl der lizensierten Schiedsrichter 2019 deutlich zu steigern, es fehlt aber weiter, neben der ausbaufähigen Bereitschaft zum Schiedsrichtereinsatz, an höherklassigen Ausbildungen und im Jugendbereich an einem dringend notwendigen Gesamtkonzept.

Erfreulich aktuell und zeitnah zeige sich die Berichterstattung zum Hockey auf der vereinseigenen Homepage und in den Schweinfurter Medien. Allen voran sw1.news (vormals in-und-um-schweinfurt.de) und die Mainpost, aber auch Radio Primaton berichten inzwischen regelmäßig von Spielen und Veranstaltungen des HCS. Mit mehr vereinsinternem Input an die Pressesprecherin Birgit Lenhardt ließe sich hier, trotz erfreulicher Verbesserung im letzten Jahr, noch mehr Medienpräsens erreichen.

Auch finanziell steht der Hockey-Club Schweinfurt, trotz seiner enormen Investitionskosten 2018 in die Erneuerung des Kunstrasens, auf weiterhin soliden Füßen, so Schatzmeister Stefan Glaser. Mit dem Eingang der diesbezüglich zwischenfinanzierten Investitionszuschüsse von BLSV und Stadt Schweinfurt, wofür seitens des Vereins nochmals ein herzliche „DANKE SCHÖN“ ausgesprochen wurde, konnte die Baumaßnahme, auch finanziell, erfolgreich abgeschlossen werden. Man werde 2019 schwarze Zahlen ausweisen und auch der Ausblick in die nahe Zukunft geht, bei allen vereinsspezifischen Unwägbarkeiten, von einem ähnlichen Ergebnis aus.

Diese Einschätzung teilten auch die Kassenprüfer und bestätigten eine beanstandungsfreie Kassenführung, was dann auch Grundlage war dem Vorstand für 2019 – ohne Gegenstimme – die Entlastung auszusprechen.

Die anschließenden Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse:

1. Vorsitzender Hanns Martin Christ (NEU)

2. Vorsitzender Ulrich Fischer

3. Vorsitzender Christoph Körblein (NEU)

4. Schatzmeister Stefan Glaser

5. Technischer Leiter Max Fleischer

6. Clubmanagerin Jeannette Schmitz

7. Schriftführerin: Stephanie Schwarz (NEU)

8. Abteilungsleiter Hockey: Ralf Döpfner

9. Abteilungsleiter Tennis: Bernhard Krinner (NEU)

10. Vergnügungswartin Andrea Lucas

11. Pressesprecherin Birgit Lenhardt

12. Schulhockeyreferentin Sonya Eickert (NEU)

13. Schiedsrichterobmann (nicht besetzt)

14. Chronist Stefan Hornung

15. Kassenprüfer Julia Fischer und Thomas Kuhn

Komplettiert wird die Führungsmannschaft vom bereits im November 2019 wiedergewählten Vorsitzenden der Vereinsjugend Peter Schneider.

Zum Abschluss bedankte sich der Verein nochmals ausdrücklich bei ausgeschiedenen, langjährigen Vorstandsmitgliedern für ihr tolles Engagement mit Blumen, Secco und kleinen Präsenten.

Insgesamt verabschiedet wurden:

Jörg Bonengel

14 Jahre Vorstandsarbeit, davon zuletzt 10 Jahre 1.Vorsitzender

Günther Hensel

10 Jahre Abteilungsleiter Tennis

Norbert Kupfer

8 Jahre 3.Vorsitzender

Antje Müller

8 Jahre Schulhockeyreferentin

Elke Huhn

8 Jahre Schriftführerin

Maximilian Frank

2 Jahre Schiedsrichterobmann