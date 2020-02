Karl Deeg gewinnt bayerische Bronzemedaille: Schweinfurter erfreuen bei bayerischen und unterfränkischen Crosslaufmeisterschaften

Teilen Facebook

BUTTENWIESEN / SCHWEINFURT – Nach dem überaus erfolgreichen Abschneiden der Schweinfurter Läuferinnen und Läufer bei den unterfränkischen Crosslaufmeisterschaften in Schweinfurt wagten eine Woche später – auch altersbedingt – nur drei Schweinfurter Jugendliche einen Start bei den bayerischen Crosslaufmeisterschaften im schwäbischen Buttenwiesen.

Der 15-jährige Karl Deeg (TG 48 Schweinfurt), der in der vergangenen Woche sein aktives Fußballspielen eingestellt hat und sich nun ganz auf sein Triathlontraining konzentrieren möchte, startete erstmals und dabei gleich sehr erfolgreich bei bayerischen Meisterschaften in der Leichtathletik. Im Lauf der Jugend U18 und U20 über 3.300 Meter lief er ein fantastisches Rennen und überquerte nach 10:41 Minuten als Dritter seiner Altersklasse U18 die Ziellinie. Dabei kam er nur fünf Sekunden hinter Ilias Boukechab, dem amtierenden Deutschen Vizemeister über 3.000 Meter, ins Ziel. Zwar hält sich sein Lauftraining mit maximal drei Einheiten pro Woche in Grenzen, darüber hinaus trainiert Deeg aber meist viermal wöchentlich Schwimmen und zusätzlich noch Radfahren.

Die 14-jährige Johanna Baunach (DJK Schweinfurt) konzentriert sich mit vier Trainingseinheiten pro Woche auf die Mittel- und Langstrecke in der Leichtathletik. Im großen Starterfeld der Altersklasse U16 mit über 150 Schülerinnen und Schülern bekam sie am Start einen Tritt in die Wade und kämpfte sich mit krampfender Wade durch die 2.200 Meter lange Strecke. Mit ihrer Zeit von 9:01 Minuten wurde sie Zehnte bei den Schülerinnen W15.

Die 18-jährige Carolin Sapper (TV Jahn Schweinfurt) musste in der Jugend U20 über 3.300 Meter an den Start gehen und belegte mit 15:09 Minuten Rang 14.

Bereits eine Woche zuvor erfreuten einige Schweinfurter Läuferinnen und Läufer bei den unterfränkischen Crosslaufmeisterschaften in Schweinfurt. Auf einer anspruchsvollen Rundstrecke im Wildpark „An den Eichen“ durften bereits Kinder ab dem Jahrgang 2010 in den Meisterschaftsrennen starten. Bei den Jüngsten beeindruckten Lars Müller (Jahrgang 2010), Simon Baunach (2011) und Leon Schenk (2009, alle DJK Schweinfurt) mit Einzelplatzierungen unter den Top 5 und Platz 2 in der Mannschaft. In der Altersklasse U14 gewann Bennet Baumann (2008, TG 48 Schweinfurt) den Einzeltitel seines Jahrgangs mit 11:32 Minuten über 2.700 Meter sowie die Mannschaftswertung zusammen mit Ben Bonengel und Mats Sieling. Mit Sara Baunach (2008, DJK Schweinfurt) und Franka Deeg (2008, TG 48 Schweinfurt) passierten zwei Schweinfurter Mädchen nicht nur vor Bonengel und Sieling die Ziellinie, sondern auch vor allen älteren Mädchen des Jahrgangs 2007. Unterfränkische Meisterin wurde Baunach mit 11:54 Minuten vor Deeg mit 12:13 Minuten.

Bei den Jugendlichen U16, U18 und U20 über 3.600 Meter beeindruckte Karl Deeg (2004, TG 48 Schweinfurt) mit einem dominanten Titelgewinn in 12:30 Minuten. Johanna Baunach (2005, DJK Schweinfurt) durfte sich nach 16:05 Minuten ebenfalls über den Meisterwimpel freuen. Stark auch Pia Diemer (2004, TG 48 Schweinfurt) auf Platz 2 mit 16:04 Minuten, Carolin Sapper (2001, TV Jahn Schweinfurt) auf Rang 2 mit 17:42 Minuten und Lasse Heuß (2006, TV Jahn Schweinfurt) auf Platz 3 mit 14:59 Minuten.

Im Lauf der Senioren über 5.400 Meter lief Martin Ackermann (TG 48 Schweinfurt) als strahlender Sieger nach 20:18 Minuten ins Ziel. Zusammen mit seinen Teamkameraden Ralf-Paul Hänisch und Jürgen Zeißner gewann Ackermann auch die Mannschaftswertung der Altersklasse M40.

Auf dem Foto, das Michael Baunach in Buttenwiesen gemacht hat, sind Karl Deeg (TG 48 Schweinfurt) und Johanna Baunach (DJK Schweinfurt) zu sehen.