Klare Handball-Heimniederlage: MHV-Damen chancenlos gegen temporeiche Estenfelder

SCHWEINFURT – Am Sonntagabend waren die stark kämpfenden MHV-Handball-Damen leider chancenlos gegen die temporeichen Estenfelder Gäste. Die gewannen am Ende klar mit 30:15.

Zu Beginn agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe und in der 14. Minute stand es leistungsgerecht 6:6. Danach fanden die Damen aus Estenfeld immer wieder zu ihrem Tempospiel und kamen zu einigen einfachen Toren. Die MHVlerinnen hielten zwar dagegen, konnten aber nicht alle schnellen Tore unterbinden. So stand es zur Halbzeit 9:14.

In der zweiten Halbzeit verschlief man die ersten fünf Minuten und geriet mit 9:18 in Rückstand. Die MHV Damen kämpften weiter um jeden Ball und zeigten eine tolle, geschlossene Abwehrleistung im Positionsangriff inklusive gut aufgelegter Torhüterinnen Daniela Vogel und Julia Schirmer. Leider waren an diesem Tag die Mittel gegen den sehr starken Mittelblock der Estenfelder nicht vorhanden und man verlor am Ende mit 15:30.

Ein großes Dankeschön geht an Achim Baudys, der den Posten des Co-Trainers für dieses Spiels übernommen hat. Ebenfalls geht wieder einmal ein Lob an den Schiedsrichter, diesmal Thomas Troll, welcher eine klare Linie hatte und mit beiden Trainern sehr offen kommuniziert hat.

In den nächsten zwei Wochen müssen die MHVlerinnen zuerst zum schweren Auswärtsspiel nach Heidingsfeld, um dann eine Woche darauf daheim gegen Volkach die Saison abzuschließen. Die Schweinfurter Herren spielen kommenden Samstag zuhause ab 18 Uhr gegen den HSV Thüngersheim und können mit einem Sieg als Meister der Bezirksliga in die BOL zurückkehren.

Handball, Damen, BOL: MHV Schweinfurt 09 – TSG Estenfeld 15:30 (9:14)

Es spielten für den MHV Schweinfurt 09: Sonja Unger 5, Annika Roßberg 3, Nina Kager 3, Verena Höger 2, Annika Schmitt 1, Theresa Knauer 1, Nicole Thalhäuser, Kristina Rumpel, Lena Kamski, Julia Schirmer, Daniela Vogel.

(cf)