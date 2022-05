Neues vom Feldkorbball: Hier sind die Resultate mit Berichten von den Partien letztes Wochenende

KREIS SCHWEINFURT – Stefanie Nowak (Landesligen) und Ben Stacey (Bezirksligen) kümmern sich auch diese Saison wieder um die Berichte aus den Korbball-Ligen aus allen Altersgruppen. Hier die ersten Texte zu den vergangenen Spielen.

Frauen – Landesliga Nord

TSV Ettleben – TSV Bergrheinfeld 7:0 (3:0)

In der fairen, ruhig geführten Partie waren sich beide Teams spielerisch ebenbürtig. Der große Unterschied lag in der Chancenverwertung: Während der TSV Ettleben seine Möglichkeiten konsequent nutzte, vergaben die Bergrheinfelderinnen auch beste Einwurfchancen leichtfertig.

TG Schweinfurt 1848 – SV Schraudenbach 1:11 (0:3)

Die neuformierte Mannschaft der TG Schweinfurt 1848 konnte sich am gegnerischen Kreis nur selten durchsetzen. Zudem luden ungenaue Abschlüsse die Schraudenbacherinnen zu Kontern ein – welche diese vor allem in der zweiten Halbzeit erfolgreich abschlossen. Auch am Kreis zeigte der SV Schraudenbach schnelles, variantenreiches Angriffsspiel und entschied so die Partie deutlich und hochverdient für sich.

TSV Bergrheinfeld – TG Schweinfurt 1848 1:3 (0:1)

Beide Mannschaften taten sich im Angriff schwer – und so entwickelte sich ein Spiel mit nur wenigen guten Wurfchancen. In der ersten Halbzeit gelang es der TG Schweinfurt 1848, einen Distanzwurf zur knappen Halbzeitführung einzunetzen. In Hälfte zwei spielte die TG geduldig am gegnerischen Kreis, konnte aber auf diesem Weg zunächst keine Akzente setzen. Erst per Sechsmeter baute sie die Führung aus. Bergrheinfeld verkürzte durch einen Tempogegenstoß, ehe Elena Pfister drei Minuten vor Schluss einen Angriff am Kreis erfolgreich abschloss und damit den Dreier für die Turngemeinde sicherte. „Ein gebrauchter Tag für Bergrheinfeld“, konstatierte TSV-Berichterstatter Bernhard Mack.

TSV Ettleben – SV Schraudenbach 2:4

Keine Angaben

TSV Werneck – TV Oberndorf 9:1 (3:1)

Beide Mannschaften zeigten eine gute Defensivleistung. Trotzdem fand Werneck immer wieder Lücken und kombinierte sich durch die gegnerische Abwehr hindurch. Oberndorf hingegen traf im Angriff oft die falschen Entscheidungen und geriet im Laufe der Partie immer weiter ins Hintertreffen.

TSV Heidenfeld – TSV Eßleben 5:4 (3:4)

Der TSV Heidenfeld musste am ersten Spieltag der Saison ohne seine springende Korbhüterin antreten. Dennoch erwischte die Mannschaft einen guten Start und ging per Sechsmeter in Führung. Doch in der Folge gelang es Eßleben immer wieder, die Heidenfelder Manndeckung zu überlisten. Beim Stand von 1:4 änderte der TSV Heidenfeld seine Defensivtaktik. Mit Erfolg. Eßleben gelang kein einziger Korb mehr. Dafür traf nun wieder der TSV Heidenfeld und kam noch vor der Halbzeit auf 3:4 heran. Bemerkenswerte Anekdote: Der Anschlusstreffer wurde vom Schiedsrichter zunächst nicht gegeben. Er hatte den Ball nicht im Korb gesehen. Doch der Eßlebenener Trainer Frank Dittmar gestand den Gegentreffer unumwunden zu. Der Unparteiische entschuldigte sich und gab den Korb. „Gerade wenn man den Spielstand sieht, ist das ein absolut faires Verhalten“, zollte der Heidenfelder Trainer Ben Stacey seinen Respekt. Nach dem Seitenwechsel gelang es dem TSV Heidenfeld, das Spiel dank weiterhin sattelfester Abwehr und guter Moral noch zu drehen.

TSV Werneck – TSV Eßleben 9:0 (3:0)

Der TSV Werneck präsentierte sich gegen Eßleben in allen Belangen überlegen. Bei besserer Wurfausbeute hätte der Sieg sogar noch höher ausfallen können.

TV Oberndorf – TSV Heidenfeld 7:7 (4:4)

Der TSV Heidenfeld fand besser in die Partie und lag bald mit 2:0 vorn. Doch Oberndorf erzielte den Ausgleich. In der Folge konnte sich keine Mannschaft mehr entscheidend absetzen. Heidenfeld kam zu einigen Abschlüssen am Kreis, konnte die Heber aber selten erfolgreich platzieren. Oberndorf versuchte vor allem mit Distanzwürfen, die Heidenfelder Manndeckung zu überwinden. Meist jedoch ohne Erfolg. Die meisten Körbe erzielte der TVO letztlich durch Überkopfwürfe – und erspielte sich damit den ersten Punkt mit ihrem neuen Trainer Sven Kogler.

Korbschützen:

TSV Ettleben: keine Angaben

TSV Bergrheinfeld: Chiara Warmuth 1

TG Schweinfurt 1848: Margit Spiegel 1, Vivienne Herder 1, Julia Strauch 1, Elena Pfister 1

SV Schraudenbach: keine Angaben

TSV Werneck: Lara Helmreich 7, Vanessa Graber 5, Vanessa Reinhart 2, Johanna Riegler 2, Milena Baucke1, Hannah Hofmann 1

TV Oberndorf: Verena Zoll 5, Lena Pfister 1, Jana Pfister 1, Aylin Kraus 1

TSV Heidenfeld: Carina Weller 3, Franziska Clement 3, Johanna Gailing 3, Johanna Nickel 2, Annika Ried 1

TSV Eßleben: keine Angaben

Jugend 19 – Landesliga Nord

SV Schraudenbach – TSC Zeuzleben 7:5 (2:2)

Der TSC Zeuzleben fand gut in die Partie, spielte sich Chancen heraus – und vergab sie zumeist. Da der SV Schraudenbach im Angriff kaum Wege durch die Zeuzlebener Abwehr fand, stand am Ende der ersten Halbzeit ein mageres 2:2. In der zweiten Halbzeit gestaltete sich die Partie ausgeglichen und etwas korbreicher. Am Ende setzte sich Schraudenbach ab und gewann 7:5.

Spvgg Untersteinbach – Spgm. Donnersdorf 4:6 (3:1)

Nach der langen Zeit ohne Feldrunde brauchten beide Mannschaften etwas, um in Tritt zu kommen. Erst nach sechs Minuten fiel der erste Korb für Untersteinbach. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich erspielte sich die Spielgemeinschaft eine 3:1-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit kam die neu zusammengestellte Mannschaft der Spgm. Donnersdorf immer besser in Fahrt. Während Untersteinbach seine Chancen liegen ließ, holte Donnersdof auf und drehte die Partie. Spätestens mit dem Treffer zum 6:3 hatte die Spielgemeinschaft das Spiel für sich entschieden. Daran änderte auch der Untersteinbacher Treffer in der letzten Spielminute nichts mehr.

SV Schraudenbach – Spgm. Donnersdorf 11:8 (9:3)

In der ersten Halbzeit gewährte die Abwehr der Spgm. Donnersdorf den Schraudenbacherinnen zu viele Räume. Diese nutzten sie clever aus und erspielten sich vor allem dank präziser Weitwürfe eine deutliche Halbzeitführung. In der zweiten Halbzeit verteidigte Donnersdorf enger und sorgte so dafür, dass Schraudenbach nur noch zwei weitere Treffer erzielte. Auch im Angriff konnte die Spielgemeinschaft einige Akzente setzen und den Rückstand deutlich verringern. Zu einem Punktgewinn reichte es aber dennoch nicht.

TSC Zeuzleben – Spvgg Untersteinbach 9:3 (6:2)

Mit springender Korbhüterin angetreten verteidigte der TSC Zeuzleben von Beginn an gut. Zwar konnte Untersteinbach die 1:0-Führung noch egalisieren, dann zog Zeuzleben jedoch dank schöner Spielzüge auf 5:1 davon. Auf den zweiten Treffer von Untersteinbach fand Zeuzleben prompt die passende Antwort und ging mit einem Vier-Körbe-Vorsprung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel stand die Abwehr der Spvgg Untersteinbach etwas besser, entsprechend fielen insgesamt weniger Körbe. Es blieb aber beim deutlichen Vorsprung für den TSC Zeuzleben, der einen verdienten Sieg einfuhr.

TSV Bergrheinfeld – TSV Schonungen 6:5 (0:2)

Der Fokus des TSV Bergrheinfeld liegt im Mai klar auf der Deutschen Meisterschaft, welche am 21. und 22.5. in der Halle ausgespielt wird. Entsprechend neu war die Zusammenstellung des Kaders, entsprechend schwer fiel die Umstellung auf das Feld. Die sonst so treffsicheren Bergrheinfelderinnen konnten zunächst weder Konterläufe erfolgreich abschließen noch Distanzwürfe verwandeln. So dauerte es bis zur Mitte der ersten Halbzeit, ehe der erste Treffer fiel. Schonungen traf zur Führung und baute diese bis zur Pause auf 2:0 aus. In der zweiten Halbzeit stellte Bergrheinfeld auf Manndeckung um. Hiermit kam Schonungen zunächst nicht zurecht und ließ sich das Spiel aus der Hand nehmen. Bergrheinfeld ging mit 4:2 in Führung. Erst jetzt fand Schonungen zurück ins Spiel, drehte abermals die Partie und lag 5:4 vorn. Nach dem erneuten Ausgleich durch Bergrheinfeld roch es nach Punkteteilung. Doch mit dem letzten Angriff traf Bergrheinfeld zum 6:5 und ging als glücklicher Sieger vom Feld.

TSV Heidenfeld – Spgm. Nordheim 12:4 (7:1)

Heidenfeld kam gut in die Partie, agierte schnell, wendig und zielstrebig. So fand der TSV immer wieder Wege durch die enge Nordheimer Manndeckung, der einige Konzentrationsfehler unterliefen. Auch im Angriff präsentierte sich die Spielgemeinschaft nervös. Gegen gut verteidigende Heidenfelderinnen konnte sie kaum ihr Spiel aufziehen, kam zu wenigen freien Würfen. Erst in der zweiten Halbzeit brachte Nordheim mehr Tempo in sein Angriffsspiel und erspielte sich gute Wurfmöglichkeiten – welche aber zum Großteil vergeben wurden. So stand am Ende ein klarer Sieg für Heidenfeld.

TSV Schonungen – TSV Heidenfeld 6:10 (5:2)

Die erste Halbzeit gehörte klar dem TSV Schonungen. Die Mannschaft fand immer wieder Lücken in der Heidenfelder Abwehr, kam zu guten Abschlüssen und erzielte fünf Treffer. Auf der anderen Seite haderte Heidenfeld mit ungenauen Zuspielen am Kreis. Auch die Distanzwürfe verfehlten ihr Ziel oder wurden von der guten Schonunger Korbfrau entschärft. In der zweiten Halbzeit bot sich den zahlreichen Zuschauern ein ganz anderes Bild. Heidenfeld stand nun sicher in der Abwehr, lief erfolgreiche Konterangriffe, zeigte gutes Kreisspiel und traf aus der Distanz. Bei Schonungen machte sich das kräfteraubende erste Spiel bemerkbar. Die Mannschaft hatte dem Heidenfelder Angriffswirbel nichts mehr entgegen zu setzen und gab den in der Halbzeit so sicher erschienenen Sieg aus der Hand.

TSV Bergrheinfeld – Spgm. Nordheim 4:5 (2:2)

In der recht ausgeglichenen Partie setzte Bergrheinfeld vor allem auf Konter nach Ballgewinnen in der Abwehr. Diese konnte der TSV jedoch nur selten erfolgreich abschließen. Sobald die Nordheimer Abwehr stand, fand Bergrheinfeld kaum Mittel, diese zu überwinden. Die Spielgemeinschaft Nordheim punktete vor allem per Sechsmeter und verließ am Ende als glücklicher Sieger das Feld.

Korbschützen:

SV Schraudenbach:

TSC Zeuzleben: Lea Blatterspiel 7, Franziska Kraus 3, Hannah Siedler 1, Zoe Fürstenau 1, Laura Pfeuffer 1, Juliana Königer 1

Spvgg Untersteinbach: Emily Götz 3, Lisa Bühl 2, Milena Reuß 1, Marlies Stapf 1,

Spgm. Donnersdorf: Selina Burger 3, Johanna Würffel 3, , Finja Kuhn 2, Mia Schrader 2, Julia Heintschel 2, Mariella Ach 1, Jule Schmidt 1

TSV Bergrheinfeld: Fiona Hubert 4, Anna Gonnert 3, Lara Eisenhut 1, Leni Tomitza 1, Mia Handel 1

TSV Schonungen: Xenia Lindner 4, Lucy Webert 2, Nina Scheuring 1, Leonie Heim 1, Julia Fuchs 1, Maren Scheidel 1

TSV Heidenfeld: Celina Rothkamm 9, Nele Endres 6, Jule Wolf 4, Joy Reichert 2, Lea Finzel 1

Spgm. Nordheim: Amelie Neubert 4, Amelie Brühl, 2 Lena Heusinger 2, Emma Schmitt 2

Jugend 15 – Landesliga Nord

TSV Bergrheinfeld – TSV Heidenfeld 5:4 (3:2)

Auch wenn Bergrheinfeld nicht in Bestbesetzung auflief, bestimmte die Mannschaft gegen körperlich unterlegene Heidenfelderinnen die erste Halbzeit. Bereits im Spielaufbau leistete sich der TSVH immer wieder leichte Ballverluste und präsentierte den Bergrheinfelderinnen damit beste Chancen auf dem Silbertablett. Da diese aber oft ungenutzt blieben, stand zur Pause nur eine knappe Führung der Favoritinnen zu Buche. Nach dem Seitenwechsel fand Heidenfeld besser ins Spiel, führte zwischenzeitlich sogar mit einem Korb. Doch mit zwei schön herausgespielten Treffen in den letzten beiden Spielminuten holte sich Bergrheinfeld die drei Punkte.

Spvgg Hambach – SV Schraudenbach 6:3 (3:1)

Die Spielvereinigung Hambach trat im Vergleich zur Hallenrunde mit einer komplett nur formierten Mannschaft an. In diesem Zuge fand auch die Umstellung von Raum- auf Manndeckung statt. Und mit dieser Manndeckung tat sich der SV Schraudenbach schwer. Nur dank erfolgreicher Sechsmeterwürfe hielt sich Schraudenbach einigermaßen im Spiel. Hambach erspielte sich am Kreis einige gute Chancen und fuhr am Ende einen verdienten Sieg ein.

TSV Heidenfeld – Spvgg Hambach 6:4 (2:3)

Aufgrund vieler leichtsinniger Ballverluste rannte die Spvgg Hambach von Beginn an einem Rückstand hinterher. Mit viel kämpferischem Einsatz versuchte sie, das Spiel an sich zu reißen – konnte sich jedoch nicht entscheidend absetzen. Ein verwandelter Sechsmeter und ein schön vorgetragener Spielzug brachten, in diesem sonst ausgeglichenen Spiel, die Entscheidung zugunsten des TSV Heidenfeld.

TSV Bergrheinfeld – SV Schraudenbach 8:2

Keine Angaben

VfL Niederwerrn – TSC Zeuzleben 8:2 (4:0)

Niederwerrn startete mit viel Respekt in die Partie gegen Zeuzleben. Das Playoff-Spiel der Hallenrunde, in dem Niederwerrn gegen den TSC eine 3:0-Führung noch aus der Hand gegeben und sich am Ende des Turniers nicht für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert hatte, spukte noch in den Köpfen umher. Erst als Alena Drabek einen schön herausgespielten Heber zur Führung verwandelte, platzte der Knoten. Niederwerrn war nun häufig den entscheidenden Schritt schneller und baute seinen Vorsprung zur Pause auf 4:0 aus. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel von beiden Seiten deutlich körperbetonter geführt, trotzdem blieb Niederwerrn spielerisch und läuferisch überlegen. Am Ende stand ein klares 8:2 für den VfL.

TSV Eßleben – DJK Greßthal 4:3 (4:0)

Defensiv agierten beide Mannschaften in der ersten Halbzeit auf vergleichbarem Niveau. Es ergaben sich Chancen auf beiden Seiten, wobei nur Eßleben diese in Zählbares ummünzen konnte. Mit einer 4:0-Führung ging der TSV in die Pause. In der zweiten Halbzeit startete Greßthal seine Aufholjagd gegen einen immer unkonzentrierter aufspielenden Gegner. In der dritten, vierten und achten Minute netzte die DJK aus kurzer Distanz ein und machte die Partie damit noch einmal spannend. Zum Ausgleich reichte es allerdings nicht mehr. Der TSV Eßleben rettete seinen, aufgrund der insgesamt etwas besseren Wurfausbeute verdienten, Sieg über die Zeit.

VfL Niederwerrn – DJK Greßthal 9:1 (6:0)

Von Beginn an überzeugte der VfL Niederwerrn mit einer sehr guten Offensivleistung. Ein ums andere Mal umspielte er die ab der Sechsmeterlinie verteidigenden Greßthalerinnen, traf vom Kreis ebenso wie aus der Distanz. Mit einer engen Manndeckung sorgte Niederwerrn dafür, dass sich die etwas unkonzentriert agierende DJK Greßthal kaum Chancen erspielen konnte. Ein direkt verwandelter Freiwurf aus sieben Metern markierte zu Beginn der zweiten Halbzeit den einzigen Treffer für Greßthal. Im Gegenzug machten Sophie Kleinhenz und Alena Drabek mit den Treffern acht und neun für Niederwerrn den deutlichen Sieg klar.

TSC Zeuzleben – TSV Eßleben 2:0 (1:0)

Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. Sie erspielten sich einige Wurfchancen – vergaben diese aber zumeist. So stand es lange Zeit 0:0, ehe Zeuzleben kurz vor der Pause zum ersten Mal traf. In der zweiten Halbzeit präsentierte sich der TSC leicht überlegen und erzielte noch einen weiteren Treffer.

Korbschützen:

TSV Bergrheinfeld: keine Angaben

TSV Heidenfeld: Sophie-Madlen Roth 6, Miriam Wagenhäuser 3, Emilia Weeth 1

Spvgg Hambach: Lisa Kilian 3, Samira Gülsin 3, Tabea Greiner 2, Mara Lastinger 1, Jana Pfaffenberger 1

SV Schraudenbach: keine Angaben

VfL Niederwerrn: Alena Drabek 7, Sophie Kleinhenz 4, Leonie Stark 2, Finja Phillip 2, Anna Hagen 1, Johanna Winkler 1

TSC Zeuzleben: Lena Schmitt 2, Nina Schlereth 2

TSV Eßleben: Chiara Voit 2, Amelie Büttner 1, Romina Sauer 1

DJK Greßthal: Judith Faulstich 1, Pia Schmitt 1, Sophia Steinmetz 1, Franziska Schlereth 1

Bezirksliga Frauen:

TV Haßfurt – TSV Ettleben II 3:1 (3:1)

DJK Schweinfurt – TSV Nordheim 8:5 (3:2)

TV Haßfurt – TSV Nordheim 5:5 (3:2)

TSV Ettleben II – DJK Schweinfurt 3:6 (3:2)

Spvgg Hambach – DJK Hirschfeld 6:0 (2:0)

TSV Lendershausen – TSV Grafenrheinfeld 9:9 (:)

DJK Hirschfeld – TSV Lendershausen 12:8 (:)

Spvgg Hambach – TSV Grafenrheinfeld 8:1 (5:1)

Mit zwei deutlichen Siegen ist die Spvgg Hambach der erste Tabellenführer der Feldrunde. Gegen stark ersatzgeschwächte Hirschfelder drehte man gerade nach Seitenwechsel richtig auf. Gut herausgespielte Körbe und eine starke Abwehr sicherten Hambach einen klaren Sieg. Im zweiten Spiel gegen Grafenrheinfeld war man ebenfalls die bessere Mannschaft. Von Beginn an hatte man das Heft in der Hand und baute die Führung kontinuierlich aus. Grafenrheinfeld haderte in der Partie mit zu ungenauen Würfen, sowie dem Korbrand. Doch einen Punkt sollten die Rafelder an diesem Spieltag trotzdem mitnehmen. In einem absoluten Korbball Krimi trennte man sich von Lendershausen mit 9:9 unentschieden. Lendershausen ging während der Partie immer wieder in Führung und agierte mit enger Manndeckung. Ein erstes mal in Führung ging Grafenrheinfeld kurz vor Ende der Partie, diese egalisierte Lendershausen jedoch postwendend, was für ein gerechtes unentschieden sorgte. Von der Niederlage gut erholt zeigte sich Hirschfeld gegen Lendershausen. Schnell erspielte man sich einen Zwei-Körbe-Vorsprung und konnte Lendershausen im gesamten Spiel auf Abstand halten. Auch die Chancenverwertung war besser als im ersten Spiel. Lendershausen war immer wieder aus der Distanz gefährlich. Am Ende ein verdienter Sieg für Hirschfeld.

Mit zwei Niederlagen startet die Reserve aus Ettleben in die Partie. Gegen den TV Haßfurt ging man direkt in Führung, musste jedoch auch direkt im Gegenangriff den Ausgleich hinnehmen. Danach gelang dem TV Hassfurt ein Doppelschlag zur Zwei-Körbe-Führung. Nach Seitenwechsel passierte nichts mehr. Beide Abwehrreihen standen gut und Haßfurt nahm den Sieg mit nach Hause. Auch im zweiten Spiel des Tages war für Ettleben nichts zu holen. Dabei sah es zur Pause noch ganz gut aus für Ettleben. Die Zuschauer sahen gutes Kreisspiel und tolle Korbhüter Leistungen auf beiden Seiten, sowie eine Halbzeitführung für die Ettleben Reserve. Nach Seitenwechsel wurde die DJK jedoch stärker und traf immer wieder, während Ettleben keinen Anschluss mehr fand und sich geschlagen geben musste. Doch bei diesem Sieg sollte es nicht bleiben. Auch im ersten Spiel war die DJK bereits erfolgreich. Dabei hatte man es mit der bekannten engen Manndeckung der Nordheimer zu tun. Gerade in Hälfte eins war das Spiel hart umkämpft, die Nordheimer kamen im Kreisspiel und durch Konter immer wieder zu guten Chancen, scheiterten jedoch immer wieder an der starken DJK Korbhüterin. Nach Seitenwechsel konnte die DJK ihre Führung ausbauen und gewann verdient. Über einen Punktgewinn konnten sich die Nordheimer jedoch trotzdem freuen. Gegen den TV Hassfurt trennte man sich leistungsgerecht 5:5. Dabei gelang der Korb zum Ausgleich mit dem letzten Konter des Spiels.

TV Haßfurt: Elena Ksinski 4, Jana Lindacher 2, Marie Büttner 1, Sarah Mix 1

TSV Ettleben II: Antonia Sauer 2, Tamara Mühl 1, Anna-Sophia-Landeck 1

DJK Schweinfurt: Sarah Benz 5, Lena Rau 5, Anika Heidel 2, Bianca Hellmuth 2

TSV Nordheim: Nina Sauer 3, Anne Popp 3, Franziska Füller 2, Anika Friedrich 1, Ronja Braun 1

Spvgg Hambach: Talia Neugebauer 3, Isabell Rink 3, Sabine Zehner 2, Nina Schneidawind 2, Lena Simons 2, Sabrina Eck 1, Alisa Ziegler 1

DJK Hirschfeld: Anna Gessner 5, Nicole von den Bergen 2, Nadine Meining 2, Stefani Gehring 1, Nina Hümmer 1, Annika Schlotter 1

TSV Lendershausen:

TSV Grafenrheinfeld: Christina Rumpel 4, Sabrina Bonengel 3, Nadja Knorr 1, Mareike Schulz 1, Luisa Christ 1

Jugend 19

TSV Essleben – TSV Bergrheinfeld II 5:7 (1:3)

Im Spiel Bergrheinfeld gegen Essleben begegneten sich zwei Teams auf Augenhöhe. Essleben haderte dabei mit seiner Chancenverwertung. So führte Bergrheinfeld zwischenzeitlich mit 7:1. Erst dann platzte bei Essleben der Knoten und man kämpfte sich nochmal auf 5:7 heran. Für mehr sollte es jedoch nicht reichen.

DJK Greßthal – 1. FC Fahr/Main 12:1 (5:0)

Greßthal ging bereits nach 30 Sekunden durch Romea Deibl mit 1:0 in Führung. Bis zur Halbzeit konnte man auf 5:0 erhöhen, wobei man zahlreiche Chancen liegen ließ. Durch konsequente Deckung und schnelle Konter war Greßthal auch in der zweiten Halbzeit die überlegene Mannschaft und gewann schließlich verdient mit 12:1.

TSV Bergrheinfeld II – DJK Greßthal 11:8 (3:5)

Das Schnelle 1:0 für Greßthal durch Milena Weiß hielt bis zur 5. Minute, ehe Bergrheinfeld ausglich, in Führung ging und diese ausbaute. Doch Romea Deibl gelang es diese Führung mit zwei Körben zu egalisieren. Danach war jedoch wieder die Reserve aus Bergrheinfeld am Drücker, diesen gelang es wieder mit einem Vorsprung in die Pause zu gehen. Bergrheinfeld probierte in der Folge die Abwehr der DJK herauszuziehen. Dabei kam es immer wieder zu 6-Meter Freiwürfen für Bergrheinfeld und zu einigen Schiedsrichterentscheidungen, mit denen die DJK haderte. Gerade die 6-Meter Freiwürfe wurden von Bergrheinfeld zuverlässig verwandelt. Zum Ende der Partie traf Tina Feser noch doppelt, was den Sieg des TSV jedoch nicht mehr gefährden sollte.

TSV Essleben – 1. FC Fahr/Main 10:2 (5:1)

Essleben dominierte von Anfang an und führte bereits zur Halbzeit mit 5:1. Auch nach Seitenwechsel war Essleben die bessere Mannschaft und ließ sich die Führung nicht aus der Hand nehmen. Dabei stand am Ende ein ungefährdeter 10:2 Sieg heraus.

TSV Essleben: Maike Krämer 7, Anna Kamm 4, Marie Zöller 2, Anne Schmidhuber 1, Melissa Federlein 1

TSV Bergrheinfeld II: Mia Handel 6, Annika Braun 5, Lilia Eisend 3, Anne Pfister 2, Eva Stöcker 2

DJK Greßthal: Tina Feser 10, Romea Deibel 6, Milena Weiß 2, Elena Reusch 1, Lea Kempf 1

1. FC Fahr/Main:

Jugend 19

TSV Essleben – TSV Bergrheinfeld II 5:7 (1:3)

DJK Greßthal – 1. FC Fahr/Main 12:1 (5:0)

TSV Bergrheinfeld II – DJK Greßthal 11:8 (3:5)

TSV Essleben – 1. FC Fahr/Main 10:2 (5:1)

TSV Essleben: Maike Krämer 7, Anna Kamm 4, Marie Zöller 2, Anne Schmidhuber 1, Melissa Federlein 1

TSV Bergrheinfeld II: Mia Handel 6, Annika Braun 5, Lilia Eisend 3, Anne Pfister 2, Eva Stöcker 2

DJK Greßthal: Tina Feser 10, Romea Deibel 6, Milena Weiß 2, Elena Reusch 1, Lea Kempf 1

1. FC Fahr/Main: