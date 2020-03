Neues vom Schach: So war das Jugendrapid-Turnier im Schweinfurter Pfarrzentrum St. Kilian

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Das Rapidturnier der Unterfränkischen Schachjugend fand am Samstag, den 7. März 2020 zum elften Mal in Schweinfurt statt. 129 Kinder und Jugendliche der Altersklassen U8 bis U25 trotzten der Corona Krise und spielten ein aufregendes Turnier, in dem die Gewinner, wie üblich, nach 7 Runden Schweizer System bestimmt wurden. Damit waren es nur acht Teilnehmer weniger gegenüber dem Vorjahr.

Das Corona Virus hinterließ trotzdem seine Spuren, da der ausrichtende Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. das übliche Händeschütteln zu Beginn und Ende einer Partie aus nachvollziehbaren Gründen zu verhindern versuchte, was allerdings nur bei den höheren Altersklassen auch so durchgeführt wurde.

Bürgermeisterin Sorya Lippert überbrachte in Vertretung des Schirmherrn, OB Sebastian Remelé, ein Grußwort. In ihrer Rede drückte Sie ihre Bewunderung für das traditionsreiche Schachspiel aus und wünschte den Teilnehmern schöne Partien.

Zum sechsten Mal wurde dieses Turnier auch in die Jugendrapid-Serie der Bayerischen Schachjugend aufgenommen! Es nahmen wieder Kinder und Jugendliche aus dem gesamten fränkischen Raum teil; vereinzelte Starter kamen aus Oberpfalz, Ober- und Niederbayern sowie Hessen.

Das größte Kontingent stellte mit 13 Spielern der ausrichtende Schachklub Schweinfurt 2000. Auch die jeweils acht Teilnehmer aus Rottendorf, Stetten, Bamberg und Postbauer-Heng beeindruckten. Mit jeweils sechs Spielern waren Kitzingen und Kulmbach angereist.

Mit fünf Pokalerfolgen holte diese Mal Bamberg die meisten Pokale! Postbauer-Heng sicherte sich vier zweite Plätze. Je drei Pokale gingen an Kulmbach, Großostheim und Schweinfurt!

In der u08 starteten 16 Kinder unter der Leitung von Udo Seidens (SW) und Markus Veldkamp (AB). Mit der perfekten Ausbeute von 7 Punkten aus 7 Spielen ging der Sieg eindrucksvoll an Nathan Lennert (Ebersberg-Grafing, Oberbayern). Paul Taraba (Postbauer-Heng) 6 Punkte und Kilian Dütsch (Schweinfurt) 5 Punkte kamen sicher auf das Treppchen.

Ann Englert (Großostheim) sicherte sich mit 4 Punkten als Gesamt-Vierte den Siegerpokal bei den Mädchen; vor Akhila Bharathula (NT Nürnberg) 3,5 Punkte und Elisabeth Fella (Rottendorf) 3 Punkte. Filip Masar (Bergrheinfeld) landete mit 3,5 Punkten auf dem guten 7. Platz.

In der u10 [Schiedsrichter Claudia Reichert (MÜN) und Michael Birken (Geo)] gab es mit 37 Startern das größte Teilnehmerfeld des Tages. Der Sieger stand erst mit der letzten Runde fest, auch wenn am Ende 6,5 aus 7 von Noah Kamleiter (Bindlach) eine stolze Ausbeute ist. Henry Uhl (Postbauer-Heng) 6 Punkte und Hannes Dütsch (Schweinfurt) 5,5 Punkte freuten sich über Platz 2 und 3. Vier weitere Spieler verpassten die Top 3 mit jeweils guten 5 Punkten nur knapp. Aus Schweinfurter Sicht überzeugte dabei Luis Gerull mit 5 Punkten und Platz 6.

Laura Huber (Ergolding, Niederbayern) holte mit 4,5 Punkten und Platz 8 überlegen den Sieg in der Mädchenwertung vor Sophia Müller (Postbauer-Heng). Helena Fischer (Gerolzhofen) klappte in der Schlussrunde noch der erfreuliche Sprung auf Platz 3 in der Mädchenwertung! Auch Marco Masar (Bergrheinfeld), Jan Kleinert (Gerolzhofen), Tim Tille und Fredrik Nidermaier (Schweinfurt) durften mit je 4 Punkten zufrieden sein.

In der u12 [26 TN, Schiedsrichter Fred Reinl (SW) und Zoheir Hawout (SW)] gab es einen spannenden Dreikampf, den schließlich Lukas Gubler (Kareth-Lappersdorf, Oberpfalz) mit 6,5 aus 7 für sich entschied. Lin Englert (Großostheim) sicherte sich als Gesamtzweite mit 5,5 Punkten den Siegerpokal der Mädchen. Linus Schalkhäuser (Schweinfurt), der nach 5 Runden knapp führte, kam mit ebenfalls 5,5 Punkten auf Platz 3. Der dritte Jungen-Pokal ging an Vinzenz Schilay (Neumarkt), der die beste Feinwertung der Spieler mit 4,5 Punkten hatte.

Cora Hergenröder (Bamberg) 4,5 Punkte und Yustyna Makarchuk (Bad Königshofen) und 4 Punkte sicherten sich die weiteren Mädchenpokale.

In der u14 [24 TN, Schiedsrichter Roland Schleicher (KT) und Norbert Lukas (SW)] gab es bis zuletzt spannende Duelle an der Spitze. Am Ende wurde es ein Sechsfach-Triumpf der Gäste und das Treppchen ging komplett an Mittelfranken! Markus Albert (Ansbach) sicherte sich ungeschlagen mit 6 Punkten den Gesamtsieg. Nick Merdian (Postbauer-Heng) und Raphael Stark (Rothenburg) freuten sich über gewonnene Pokale für ihre 5 Punkte. Punktgleich, aber mit schlechterer Feinwertung landeten Mehmet Toprak (Bamberg) und Vorjahressieger Alexander Lorenz (Bergwinkel, Hessen) dahinter. Vincent Wolf (Bamberg) führte mit 4,5 aus 5 das Feld an, verlor dann aber zwei Mal und rutschte noch auf Platz 6 ab.

Der beste Schweinfurter, Maximilian Haas, landete mit 4 Punkten auf Platz 9. Stella Remler (Kitzingen) sicherte sich mit 4,5 Punkten als Gesamt-Siebte knapp den Siegerpokal der Mädchen, vor Tena Sabol (Kulmbach) 4 Punkte und Emilia Klein (Kitzingen) 3 Punkte.

In der u16 [13 TN, Schiedsrichter Stefan Dütsch (SW) und Michael Schott (SW)] gab es einen überlegenen Sieger. Jon Englert (Großostheim) marschierte mit 7 aus 7 durch und distanzierte das Feld um 2 Punkte!

Tizian Steinert (Bamberg) sicherte sich mit 5 Punkten verdient Platz 2. Punktgleich wurde Maria Schilay (Neumarkt) bestes Mädchen als Gesamtdritte! Oliver Kail (Großwallstadt) durfte sich mit 4 Punkten über den dritten Jungenpokalfreuen. Svenja Wahl (Schweinheim) und Lucia Neef-Steffens (Kulmbach) sicherten sich die weiteren Mädchenpokale. Aus heimischer Sicht überzeugte Noah Seelmann (Zeil) mit 4 Punkten und Platz 6.

In der gemeinsam ausgetragenen u18 und u25 [6+7 TN, Schiedsrichter Yannick Brätz (SW)] sicherte sich mit 5 Startsiegen und dann 2 Remis Pablo Wolf (Bamberg) den Turniersieg. Er hatte dabei Glück, dass seine verspätete Anreise ohne Folgen blieb, denn zu Beginn gab es eine Startverzögerung. Organisator Norbert Lukas war im Vorfeld wegen Erkrankung ausgefallen und die vielen Helfer mussten sich erst einspielen. Nach der ersten Runde lief aber alles glatt und die Teilnehmer bewiesen Geduld und Verständnis! Das neu eingeführte Absperrband sorgte dafür, dass die Kinder in Ruhe spielen konnten und die Gäste zusehen, aber nicht mehr Zeit reklamieren konnten.

Lukas Köhler (Bamberg) spielte 5x an Brett 1und nur 2x an Brett 2. Mit 5 Punkten und Platz 2 gewann er sicher die u18-Wertung vor Jakob Roth (Stetten) und Timon Renner (Bamberg). U25-Vorjahressieger Markus Böhme (Uttenreuth) landete dieses Mal auf Platz 3 mit 4,5 Punkten. Der dritte u25-Pokal ging an Christoph Sesselmann (Kulmbach), knpop vor Justin Trufanov (Bad Kissingen) und Daniel Ullrich (Bergrheinfeld & Rottendorf).

Bei den Mädchen setzte sich als Gesamtvierte Sindy Kail (Großwallstadt) mit 4 Punkten durch. Jana Bardorz (Rottendorf) holte den u18w-Sieg vor Anabel Funk (Schweinheim).

Dank der Unterstützung der Stadt Schweinfurt erhielt jeder (!) Teilnehmer wieder einen kleinen Sachpreis (Medaillen, Schachzeitschriften, Taschen, Malzeug, Tassen, USB-Sticks, …) als Erinnerung. Diesen gab es bereits nach 3 erzielten Punkten oder nach Abschluss der siebten Partie.

Nach der Siegerehrung ab 17:20 Uhr erhielten dann alle Teilnehmer durch Hauptschiedsrichter Jannik Kiesel (Münnerstadt) eine Urkunde von der Unterfränkischen Schachjugend. Um 17:45 Uhr konnten alle die Heimreise antreten und um 18:15 Uhr war das Pfarrzentrum St. Kilian wieder besenrein.

Der Schweinfurter Schachklub freut sich auf eine Wiederholung in 2021 (voraussichtlich 6. März). Man wird sich erneut um die Wertung als Bayerisches Jugendrapidturnier bewerben!

Alle Tabellen, Fotos und weitere Infos gibt es auf www.jugend-ufra-schach.de und auf www.Schachklub-Schweinfurt-2000.de (kurz www.sksw2000.de).

Mehrere Kinder, Jugendliche und Vereinsbetreuer zeigten vor Ort Interesse am 30. Schweinfurter Open! Dieses wird vom 11. bis zum 14. Juni (Fronleichnam bis Sonntag) in der Spinnmühle ausgetragen. Für nur 20 Euro Startgeld (Jugendliche und Studenten 10 Euro) kann man an einem ELO-Open teilnehmen.

Abschlußtabellen 11. Jugendrapidturnier in Schweinfurt

U08 männlich:

1. Lennert Nathan (Ebersberg-Grafing/Obb) 7,0 Punkte,

2. Paul Taraba (Postbauer-Heng) 6,0 Pu.,

3. Kilian Dütsch (Schweinfurt) 5,0 Pu. BHZ 26,0,

6. Filip Masar (Bergrheinfeld) 3,5 Pu.

U08 weiblich:

1. Ann Englert (Großostheim) 4,0 Pu.,

2. Akhila Bharathula (NT Nürnberg) 3,5 Pu.,

3. Elisabeth Fella (Rottendorf) 3,0 Pu.

U10 männlich:

1. Noah Kamleiter (Bindlach) 6,5 Pu.,

2. Henry Uhl (Postbauer-Heng) 6,0 Pu.,

3. Hannes Dütsch (Schweinfurt) 5,5 Pu.,

6. Luis Gerull (Schweinfurt) 5,0 Pu.,

10. Marco Masar (Bergrheinfeld), 15. Tim Tille (Schweinfurt),

16. Jan Kleinert (Gerolzhofen),

17. Fredrik Nidermaier (Schweinfurt) je 4,0 Pu.

U10 weiblich:1. Laura Huber (Ergolding) 4,5 Pu.,

2. Sophia Müller (Postbauer-Heng) 3,0 Pu.,

3. Helena Fischer (Gerolzhofen) 2,5 Pu.

U12 männlich:

1. Lukas Gubler (Kareth-Lappersdorf/Opf) 6,5 Pu.,

2. Linus Schalkhäuser (Schweinfurt) 5,5 Pu.,

3. Vinzenz Schilay (Neumarkt),

4. Max Troßmann (Ansbach),

5. Jonathan Heilmann (Alzenau) je 4,5 Pu.

U12 weiblich:

1. Lin Englert (Großostheim) 5,5 Pu.,

2. Cora Hergenröder (Bamberg) 4,5 Pu.,

3. Yustyna Makarchuk (Bad Königshofen) 4,0 Pu.

U14 männlich:

1. Markus Albert (Ansbach) 6,0 Pu.,

2. Nick Merdian (Postbauer-Heng),

3. Raphael Stark (Rothenburg),

4. Mehmet Toprak (Bamberg),

5. Alexander Lorenz (Bergwinkel/HES) jer 5,0 Pu.,

6. Vincent Wolf (Bamberg) 4,5 Pu.,

7. Maximilian Haas (Schweinfurt) 4,0 Pu.

U14 weiblich:

1. Stella Remmler (Kitzingen) 4,5 Pu.,

2. Tena Sabol (Kulmbach) 4,0 Pu.,

3. Emilia Klein (Kitzingen) 3,0 Pu.

U16 männlich:

1. Jon Englert (Großostheim) 7,0 Punkte,

2. Tizian Steiner (Bamberg) 5,0 Pu.,

3. Oliver Kail (Großwallstadt),

4. Sebastian Markert (Stetten),

5. Noah Seelmann (Zeil) je 4,0 Pu.

U16 weiblich:

1. Maria Schilay (Neumarkt) 5,0 Pu.,

2. Svenja Wahl (Schweinheim) 3,0 Pu.,

3. Lucia Neef-Steffens (Kulmbach) 2,0 Pu.

U18 männlich:

1. Lukas Köhler (Bamberg) 5,0 Pu.,

2. Jakob Roth (Stetten) 4,0 Pu.,

3. Timon Renner (Bamberg) 3,5 Pu.

U18 weiblich:

1. Jana Bardorz (Rottendorf) 3,5 Pu.,

2. Anabel Funk (Schweinheim) 3,5 Pu.

U25 männlich:

1. Pablo Wolf (Bamberg) 6,0 Pu.,

2. Marius Böhme (Uttenreuth) 4,5 Pu.,

3. Christoph Sesselmann (Kulmbach) 4,0 Pu.,

4. Justin Trufanov (Bad Kissingen) 4,0 Pu.,

5. Daniel Ullrich (Bergrheinfeld & Rottendorf) 3,5 Pu.

U25 weiblich:

1. Sindy Kail (Großwallstadt) 4,0 Pu.

Auf den Fotos:

Siegerehrung u08:

Sitzend: 3. u08w Elisabeth Fella (Rottendorf), 1. u08w Ann Englert (Großostheim),

2. u08w Akhila Bharathula (NT Nürnberg)

Stehend: 2. u08m Paul Taraba (Postbauer-Heng), 3. u08m Kilian Dütsch (Schweinfurt),

1. u08m Lennert Nathan (Ebersberg-Grafing)

Siegerehrung u10:

Sitzend: 3. u10w Helena Fischer (Gerolzhofen), 1. u10w Laura Huber (Ergolding),

2. u10w Sophia Müller (Postbauer-Heng)

Stehend: 1. u10m Noah Kamleiter (Bindlach), 2. u10m Henry Uhl (Postbauer-Heng),

3. u10m Hannes Dütsch (Schweinfurt)

Siegerehrung u12:

Sitzend: 2. u12w Cora Hergenröder (Bamberg), 1. 12w Lin Englert (Großostheim),

3. 12w Yustyna Makarchuk (Bad Königshofen)

Stehend: 1. u12m Lukas Gubler (Kareth-Lappersdorf), 2. 12m Linus Schalkhäuser (Schweinfurt),

3. u12m Vinzenz Schilay (Neumarkt)

Siegerehrung u14:

Sitzend: 3. u14w Emilia Klein (Kitzingen), 1. u14w Stella Remler (Kitzingen),

2. u14w Tena Sabol (Kulmbach)

Stehend: 3. u14m Raphael Stark (Rothenburg), 1. u14m Markus Albert (Ansbach),

2. u14m Nick Merdian (Postbauer-Heng)

Siegerehrung u16:

Sitzend: 3. u16w Lucia Neef-Steffens (Kulmbach), 1. u16w Maria Schilay (Neumarkt),

2. u16w Svenja Wahl (AB-Schweinheim)

Stehend: 1. u16m Jon Englert (Großostheim), 2. u16m Tizian Steiner (Bamberg)

Fehlend: 3. u16m Oliver Kail (Großwallstadt)

Schiedsrichter:

Sitzend: Yannick Brätz, Claudia Reichert (MÜN), Michael Birken (GEO)

Stehend: Stefan Dütsch,

Zoheir Hawout, Jannik Kiesel (USJ),

Michael Schott, Rainer Dittmann

Jannik Kiesel (USJ)

Siegerehrung u18/u25:

Sitzend: 1. u18w Jana Bardorz (Rottendorf), 2. u18w Anabel Funk (AB-Schweinheim),

1. u18m Lukas Köhler (Bamberg)

Stehend: 2. u25m Markus Böhme (Uttenreuth), 3. u18m Timon Renner (Bamberg),

1. u25m Pablo Wolf (Bamberg), 3. u25m Christoph Sesselmann (Kulmbach),

2. u18m Jakob Roth (Stetten)

Fehlend: 1. u25w Sindy Kail (Großwallstadt)

Regionale Pokalgewinner:

2. u12m Linus Schalkhäuser (Schweinfurt), 3. u10m Hannes Dütsch (Schweinfurt),

3. u10w Helena Fischer (Gerolzhofen), 3. u08m Kilian Dütsch (Schweinfurt)