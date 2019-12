RÃ¶thelheimcup in Erlangen: Sieben Gold-, sechs Silber- und eine Bronzemedaille fÃ¼r die Schweinfurter Schwimmer

Teilen Facebook

Twitter

ERLANGEN / SCHWEINFURT – Auch bei der 25. Auflage des Röthelheimcups in Erlangen gingen drei Schwimmer des SC Schweinfurt an den Start. Vier Nationen schickten 34 Vereine in die 50 Meter Hannah Stockbauer Halle. Die drei Schweinfurter konnten mit 14 Starts immer einen Podestplatz erreichen und fanden sich am Ende sogar auf Platz elf der Mannschaftswertung mit sieben Gold-, sechs Silber- und einer Bronzemedaille wieder.

Jule Thamm (Jahrgang 2002) ist erst kürzlich von Hassfurt gewechselt hat sich deutlich gesteigert. Sie schlug bei fünf Starts immer mit neuen persönlichen Rekorden an. Über 50 Meter Schmetterling ließ sie alle hinter sich und gewann in 0:34,78 Minuten. Zweite wurde sie über 50, 100 und 200 Meter Rücken sowie über 50 Meter Freistil. Hier verpasst sie den Vereinsrekord aus dem Jahre 1993 nur um 19 Hundertstel.

Elias Iakab (2005) war nur einen Tag am Start nahm stolz Silber über 50 Meter Schmetterling und 200 Meter Lagen sowie Gold über 100 Meter Freistil in 0:58,65 Minuten mit nach Hause. Hier fehlen nun noch 1,12 Sekunden für die Qualifikationszeit der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin im Mai.

Sein Teamkollege Severin Köhler (2005) fühlte sich die beiden Tage im Erlangen Wasser sichtlich wohl, trotz der Länge der Bahn. Er verwies seine Jahrgangskollegen auf die Plätze und schlug über: 50 Meter Brust in 0:33,67 Minuten und 100 Meter Brust in 1:13,91 Minuten, 50 Meter Rücken in 0:30,99 Minuten und 100 Meter Rücken in1:09,31 Minuten sowie 50 Meter Freistil in 0:26,60 Minuten als Erstes an. „Nur“ Platz drei war es über 100 Meter Freistil 35 Hundertstel hinter seinem Teamkollegen Elias. Auf vier Strecken (50 und 100 Meter Brust, 50 Meter Rücken und 50 Meter Freistil) ist Severin zwischen 25 und 90 Hundertstel nun von der Qualifikation zur Deutschen Jahrgang entfernt.

Auf dem Bild von links: Severin Köhler, Jule Thamm und Elias Iakab