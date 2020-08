Schweinfurter Faustball spielen international: Sagstetter, Jungclaussen und Lutz mit dem Nationalteam im Einsatz

SCHWEINFURT – Während die 1. Bundesliga der Faustballer in abgeänderter Form stattfindet, die unteren Ligen aber weiterhin pausieren, hat die Corona-Pandemie auch den internationalen Faustballkalender durcheinander geworfen.

Mit der Europameisterschaft in Italien, der U18 WM in Österreich und dem Worldtour-Finale in den USA wurden frühzeitig Großveranstaltungen abgesagt und in die kommenden Jahre verschoben. Einziger internationaler Auftritt der deutschen Herren Nationalmannschaft wird in diesem Jahr ein Länderspiel gegen die Schweiz am Rande der Schweizer Turnierserie sein.

Wenn am Freitag um 20 Uhr Weltmeister Deutschland auf die Schweiz trifft, werden mit Fabian Sagstetter und Maximilian Lutz und Rückkehrer Jaro Jungclaussen auch drei Oberndorfer Faustballer auflaufen.

Während Fabian Sagstetter bereits seit Jahren zum Stamm des Nationalteams gehört und Jaro Jungclaussen im vorläufigen Kader für die anstehende Europameisterschaft steht, kam für Maximilian Lutz die Nominierung überraschend. „Ich weiß, dass es meine Position so nicht im Nationalteam gibt, daher habe ich mich umso mehr über die Nominierung gefreut“, zeigte sich Lutz über die Nominierung von Bundestrainer Olaf Neuenfeld überrascht.

Die Schweiz testete unter der Woche in drei Länderspielen gegen Österreich und wird gut eingespielt gegen Deutschland auflaufen.