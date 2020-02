Schweinfurter Gewichtheber holen ReiÃŸpunkt in Eichenau – AC 82 Schweinfurt auf Platz 2 in der Bayernliga-Tabelle

Schweinfurter Gewichtheber holen Reißpunkt in Eichenau – AC 82 Schweinfurt auf Platz 2 in der Bayernliga-Tabelle

Teilen Facebook

Twitter

EICHENAU / SCHWEINFURT – Nicht in Bestbesetzung ging das AC-Team gegen die Hebergemeinschaft Eichenau/Neu-Ulm an den Start. Beide Mannschaften lieferten sich ein spannendes Duell um den Reißpunkt. Die Führung wechselte bis zum letzten Versuch. Mit 146,9 zu 147,5 Relativpunkten ging dieser Tabellenpunkt knapp an die Gäste aus Schweinfurt.

Auch das Stoßen begann ähnlich spannend. Elias Urschel konnte keinen Stoßversuch gültig in die Wertung bringen, sodass der Vorsprung der HG Eichenau/Neu-Ulm nicht mehr aufzuholen war. Damit blieben die Tabellenpunkte für das Stoßen sowie dem Zweikampf in Eichenau.

Nach dem vorletzten Wettkampftag belebt der AC 82 Schweinfurt einen tollen 2. Platz hinter den ungeschlagenen TSV Waldkirchen.

Die höchste Punktzahl erzielte Katharina Sindel mit 91,0 Punkten. Ihr dicht auf den Fersen war Ekaterina Marchenko mit 90,0 Punkten. Eine neue Relativbestleistung erzielte Philipp Lendner mit 73,0 Punkten. Starke Leistungen zeigte auch Julia Metzger, die nur 1 kg unter ihrer persönlichen Zweikampfbestleistung blieb.

Einzelleistungen der AC-Heber:

Name Körpergewicht Reißen Stoßen Zweikampf Relativ-Punkte

Katharina Sindel 62,9 65 83 148 91,0

Ekaterina Marchenko 69,3 72 90 162 90,0

Philipp Lendner 88,5 110 140 250 73,0

Ulrike Zehner 51,9 45 58 103 69,0

Julia Metzger 53,8 35 51 86 49,0

Elias Urschel 98,1 106 9,0

Ergebnisse des 9. Wettkampftages:

HG Eichenau/Neu-Ulm AC 82 Schweinfurt

Reißen Stoßen Zweikampf Reißen Stoßen Zweikampf

146,9 255,9 402,8 147,5 233,5 381,0

Tabelle nach dem 9. Wettkampftag:

Platz Mannschaft Punkte

1. TSV Waldkirchen 20 : 1

2. AC 82 Schweinfurt 14 : 10

3. KSV Kitzingen 13 : 8

4. KSV Bavaria Regensburg 11 : 10

5. HG Eichenauer/Neu-Ulm 11 : 10

6. ESV München-Neuaubing 11 : 10

7. ESV München-Ost 10 : 11

8. 1. AC Regensburg 6 : 15

9. KSC Attila Dachau 0 : 21

Fotos: Christian Gareis, privat, AC 82 Schweinfurt