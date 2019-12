Schweinfurter Hockey-Herren bleiben nach knappem AuswÃ¤rtserfolg in FÃ¼rth ohne Punktverlust

Teilen Facebook

FÜRTH / SCHWEINFURT – Die junge Mannschaft des HCS war am vergangenen Sonntag zu Gast bei der SpVgg Greuther Fürth. Ein schweres Auswärtsspiel gegen eine auf Revanche gesinnte Fürther Mannschaft stand auf dem Programm. Nachdem das Hinspiel denkbar knapp durch eine Schlussecke für die Schweinfurter entschieden wurde, ging es für den HCS diesmal darum, das Jahr 2019 erfolgreich abzuschließen.

Die Hockey-Herren aus Schweinfurt begannen mit gewohnter Truppe konzentriert und bissig in den Zweikämpfen. Man war auf ein hitziges Spiel eingestellt, da die Fans in Fürth als sehr lautstark bekannt sind. Zunächst war es ein zurückhaltendes Abtasten beider Mannschaften, keiner wollte den ersten Fehler begehen. So dauerte es etwa 5 Minuten bis die Gäste in Führung gehen konnten. Einen schnell gespielten Angriff über die linke Seite vollendet Finn Ehrlich zum 1:0.

Bereits kurz nach dem Führungstreffer waren die Schweinfurter ein zweites Mal erfolgreich. Nils Müller ließ erst einen Gegenspieler am Schusskreisrand und dann noch den Torhüter stehen und erzielte aus spitzem Winkel das 2:0. Nach diesem guten Start des HCS kamen allerdings auch die Gastgeber besser ins Spiel. Zunehmend unfaires und körperliches Spiel brachten den HCS etwas aus dem Konzept. Diese Schwächephase konnte die SpVgg nutzen und drehte das Spiel innerhalb von 10 Minuten auf 3:2. Die Herren aus Schweinfurt mussten sich daraufhin erst einmal in einer Auszeit sammeln. Nach der kurzen Ansprache durch Trainer Benedikt Erhart fand Schweinfurt wieder zurück in den eigenen Spielrhythmus.

In der restlichen Spielzeit der ersten Hälfte zeigte der HCS warum er bisher ohne Punktverlust in dieser Saison ist: Ruhiges, schnelles Spiel, viele Pässe und clevere Entscheidungen. So erzielte zunächst Finn Ehrlich das 3:3, dann stochert Christian Luz den Ball im zweiten Versuch über die Linie (3:4) und anschließend trifft erneut Finn Ehrlich zum 3:5 für die Gäste. Von diesem drei Wirkungstreffern konnten sich die Fürther kaum erholen, der HCS erhöhte kurz vor dem Halbzeitpfiff noch auf 3:6 (Torschütze: Nils Müller).

Die junge Schweinfurter Mannschaft wusste, dass die Gastgeber in der zweiten Hälfte noch aggressiver und körperbetonter spielen würden, man stellte sich also auf eine intensive zweite Halbzeit ein. Jedoch kamen die Herren aus Schweinfurt nicht so richtig ins Spiel. So konnten Greuther Fürth das 4:6 erzielen, nachdem die Defensive der Gäste nicht gut sortiert war. Aber auch das war scheinbar kein Weckruf für den Tabellenführer, denn Fürth konnte auch noch das 5:6 erzielen.

Dennoch ließ sich die Mannschaft nicht unterkriegen und kämpfte sich zurück ins Spiel. Nachdem einige Zeit nichts passierte, war es Nils Müller der erst den Torhüter anschoss, dann aber den Abpraller verwertete und sein drittes Tor des Tages bejubeln durfte (5:7).

Etwa fünf Minuten vor Ende des Spiels kam es zu einer kuriosen Szene. Einen Schuss der Fürther konnte der Schweinfurter Torhüter Lasse Vollert abwehren, woraufhin die Zuschauer und die komplette Fürther Mannschaft beim Schiedsrichter protestierten. Währenddessen konnte Finn Ehrlich den Ball aufnehmen, auf das gegnerische Tor zulaufen und das vermeintliche 5:8 erzielen. Das Tor wurde auch gegeben, bis die beiden sichtlich überforderten Unparteiischen das Spiel zunächst unterbrachen, um dann das Tor zurückzunehmen und auf Strafecke gegen Schweinfurt zu entscheiden. Die kurze Ecke konnten die Gastgeber zum Anschlusstreffer verwandeln (6:7).

Die junge Mannschaft des HCS musste also noch einmal zittern. Allerdings hatte man es kurz darauf geschafft und der wichtige Auswärtssieg stand zu Buche.

Fazit: In einem erwartet hitzigen Spiel gegen eine aggressive Fürther Mannschaft konnte man sich am Ende verdient mit 6:7 durchsetzen. Seit Jahren wieder ein Sieg in Fürth und eine bisher perfekt Hallensaison mit 18 Punkten aus sechs Spielen machen große Hoffnung auf die Aufstiegsspiele.

SpVgg Greuther Fürth vs HC Schweinfurt – 6:7 (3:6)

Kader: Ehrlich F., Ehrlich H., Hornung, Luz, Müller, Scheuring, Schöll, Schönmeier, Vollert La.

Torschützen: Müller (3), Ehrlich F. (3), Luz

Nächstes Spiel: 12.01.2020 Heimspiel gegen TB Erlangen 2