Schwierige Aufgaben fÃ¼r den TVO: Oberndorfs Faustballer stehen vor einem Doppel-Spieltag

SCHWEINFURT / WAIBSTADT – Nach dem überraschend klaren 5:0-Heimerfolg gegen Verfolger Unterhaugstett muss der TVO am kommenden Wochenende doppelt ran. Am Samstag gastiert der TV Vaihingen/Enz um 18 Uhr (!!) in der Georg-Wichtermann-Halle, nur 17 Stunden später sind die Schweinfurter dann beim TV Waibstadt gefordert.

Das Heimspiel am Samstag um 18 Uhr findet zu ungewohnter Uhrzeit statt, da zuvor die bayerische Meisterschaft der weiblichen U16 Faustballerinnen in der Georg-Wichtermann-Halle stattfindet. Gegen den TV Vaihingen/Enz, in deren Reihen mit Jaro Jungclaussen ein alter Bekannter, der bis zum Sommer im Oberndorfer Dress aufgelaufen ist, steht, gab es im Hinspiel eine herbe 2:5-Niederlage.

„Das war eine richtig schwache Leistung von uns und Vaihingen hat es sehr clever gemacht. Wir müssen aufpassen, dass uns sowas nicht nochmal passiert“, sieht Fabian Sagstetter die Marschrichtung für das Spiel. Positiv stimmt darüber hinaus auch, dass der TVO zu Hause stärker auftritt, „gerade in Phasen, in denen es bei uns nicht so läuft, kommen wir in eigener Halle und mit eigenem Publikum im Rücken wieder schneller in die Spur.“

Die personelle Ausgangslage vor dem Doppelspieltag ist allerdings weiter angespannt, da mit Maximilian Lutz und Robin Göttert weiterhin beide Alternative auf der Position vorne rechts angeschlagen sind.

Auch die Aufgabe beim TV Waibstadt am Sonntag wird nicht einfacher. Waibstadt kann mit einem Sieg am Wochenende bereits vorzeitig das Saisonziel Klassenerhalt erreichen. Zwar gab es im Hinspiel einen 5:2-Heimsieg für den TVO, dabei profitierte man aber von einer hohen Fehlerquote des Gegners und sah in den Sätzen, in denen Waibstadt druckvoll und fehlerfrei servieren konnte, nicht gut aus. „Waibstadt ist ein unangenehmer Gegner, der gerade im Angriff viele Alternativen hat. Da müssen wir von Beginn an konzentriert spielen“ schätzt Fabian Sagstetter den Gegner ein.

U16 Bayerische Meisterschaft

Außerdem richtet der TV Oberndorf dieses Wochenende die Bayerische Meisterschaft der U 16 aus. So versuchen am Samstag ab 10 Uhr die weibliche und am Sonntag ab 10 Uhr die männliche Jugend, ihren Meister zu finden. Auch die Meisterschaften finden in der Georg-Wichtermann-Halle statt.