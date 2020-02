Spezialisten im Stadtwald: UnterfrÃ¤nkische Meisterschaften im Crosslauf beim TV Jahn

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Die unterfränkischen Meisterschaften im Wald- und Crosslauf werden am Samstag, 8. Februar, in Schweinfurt beim Wildpark an den Eichen ausgetragen.

Nach einer Pause von vier Jahren richten der TV Jahn Schweinfurt mit dem Team um Bruno Müller wieder einmal diese Meisterschaften im Stadtwald aus. Es werden ca. 250 Läufer von mehr als 40 Vereinen aus ganz Unterfranken sowie benachbarten Bezirken erwartet. Die Starterfelder der zahlreichen Konkurrenzen werden je Lauf zwischen 25 und 60 Teilnehmer umfassen. Auf der Strecke müssen einige Höhenmeter bewältigt werden sowie Querwaldeinstücke – ein echter Crosslauf eben.

Los geht es um 12 Uhr mit den Rahmenwettbewerben der Bambini und den SchülerInnen U8 und U10. Ab 13 Uhr folgen dann die offiziellen Meisterschaften, beginnend mit den SchülerInnen U12 (1800m). Ab 13.30 Uhr laufen die SchülerInnen U14 (2700m), Männer und Frauen (jeweils Mittelstrecke) und Jugendliche U16/U18/U20 (alle 3600 m), Senioren und Seniorinnen (5400m) und ab 16.30 Uhr auf der Langstrecke der Männer und Frauen (je 8100m) um die heißbegehrten Titel.

Freizeitläufer ohne DLV-Startpass sind willkommen, starten aber ebenso wie Teilnehmer, die nicht aus dem Bezirk Unterfranken sind, in eigenen Hobbyklassen der entsprechenden Altersgruppen im „Wildparklauf“.

Start und Ziel befinden sich neben dem Elch-Gehege beim Unteren Eingang zum Wildpark (Zufahrt vom Sommerbad her). Auswärtige folgen stadtauswärts über die Deutschhöfer Straße dem Wegweiser „Wildpark“ bis zum Vereinsheim des TV Jahn.

Weitere Infos siehe www.tv-jahn-schweinfurt.de/leichtathletik/ausschreibungen/2020-02-08-cross.pdf