Torsten Zehner holt den Wanderpokal bei der Vereinsmeisterschaft des AC 82 Schweinfurt im Gewichtheben

SCHWEINFURT – Traditionell startete der AC 82 Schweinfurt am 06.01.2020 mit der Vereinsmeisterschaft ins neue Jahr. Die Höchstteilnehmerzahl aus dem Vorjahr von 17 Hebern wurde deutlich überboten. 24 Heber gingen in diesem Jahr an die Hantel. Die Wertung erfolgt nach der Sinclair-Melzer-Tabelle. Hierbei wird neben dem Körpergewicht (Sinclair-Faktor) auch das Alter (Melzer-Faktor) berücksichtigt.

Ein spannendes Duell um den Wanderpokal lieferten sich Thomas Walz und Torsten Zehner. Mit 289,82 zu 286,13 Punkten holte Torsten Zehner den Sieg.

Mit 94 kg im Reißen und 219 kg im Zweikampf verbesserte Torsten Zehner die Unterfrankenrekorde bei den „Männern -102 kg“.

Obwohl Thomas Walz und Torsten Zehner bereits im Vorfeld als Favoriten gehandelt wurden, waren die übrigen Starter hoch motiviert und zeigten tolle Leistungen. So konnten zahlreiche neue Bestleistungen von Rainer Klement (110 kg Stoßen, 190 kg Zweikampf), Johannes Reusch (105 kg Reißen, 130 kg Stoßen, 235 kg Zweikampf), Elias Urschel (106 kg Reißen, 120 kg Stoßen, 226 kg Zweikampf), Kevin Rüffer (87 kg Reißen), Cindy Röhlich (53 kg Reißen, 65 kg Stoßen, 118 kg Zweikampf), Heiko Schöller (47 kg Reißen, 60 kg Stoßen, 107 kg Zweikampf), Robert Jacobi (56 kg Reißen, 73 kg Stoßen, 129 kg Zweikampf), Julia Metzger (36 kg Reißen) und Finja Strauch (12 kg Reißen, 27 kg Zweikampf) bewältigt werden

Seinen ersten Wettkampf bestritt Frank Nagengast, der mit 70 kg im Reißen und 85 kg im Stoßen einen guten 15. Platz belegte.

Erstmals wurde ein Wanderpokal für den besten „Fitnessheber“ (ohne Gewichtheberlizenz) vergeben. Unter sieben setzte sich Wolfgang Balling mit 237,50 Punkten durch.

Einzel-Ergebnisse 2020:

Name Jahr-gang Melzer-Faktor Körpergewicht Sinclair-Faktor Zweikampf kg Sinclair-Melzer-Punkte Platz

Torsten Zehner 1976 1,189 99,0 1,1130 219 289,82 1

Thomas Walz 1961 1,488 88,5 1,1654 165 286,13 2

Rainer Klement 1979 1,149 75,8 1,2588 190 274,81 3

Johannes Reusch 1992 91,8 1,1470 235 269,55 4

Elias Urschel 2000 93,8 1,1368 226 256,92 5

Ulrike Zehner 1977 1,176 51,9 2,0294 104 248,21 6

Roman Klose 1973 1,233 81,0 1,2156 165 247,31 7

Ekaterina Marchenko 1989 1,016 71,2 1,6623 143 241,51 8

Wolfgang Balling 1956 1,629 85,3 1,1853 123 237,50 9

Bernd Stühler 1963 1,437 63,5 1,4015 112 225,56 10

Kevin Rüffer 1995 81,0 1,2156 182 221,24 11

Nanina Brehm 1994 64,4 1,7580 124 217,99 12

Cindy Röhlich 1983 1,096 73,0 1,6411 118 212,24 13

Hermann Meyer 1940 2,504 71,5 1,3013 61 198,77 14

Frank Nagengast 1991 75,5 1,2616 155 195,55 15

Alexander Metzger 1986 1,059 70,2 1,3155 132 183,89 16

Michael Garbe 1982 1,109 103,6 1,0950 151 183,37 17

Doris Strauch 1975 1,203 58,3 1,8709 75 168,80 18

Heiko Schöller 1973 1,233 75,3 1,2634 107 166,68 19

Robert Jacobi 2002 73,1 1,2847 129 165,73 20

Christian Gareis 1967 1,338 139,2 1,0177 120 163,40 21

Julia Metzger 1988 1,031 54,1 1,9693 78 158,37 22

Jörg Flierenbaum 1968 1,316 91,5 1,1486 94 142,09 23

Finja Strauch 2007 35,5 2,8218 27 76,19 24

Sieger des Wander-Pokals:

Jahr Name Punkte

2008 Ulrike Zehner 266,7

2009 Thomas Walz 281,7

2010 Wolfgang Balling 285,9

2011 Thomas Walz 288,4

2012 Ulrike Zehner 321,8

2013 Thomas Walz 294,5

2014 Ulrike Zehner 295,6

2015 Thomas Walz 296,1

2016 Torsten Zehner 289,0

2017 Thomas Walz 316,8

2018 Ulrike Zehner 312,5

2019 Ekaterina Marchenko 298,9

2020 Torsten Zehner 289,8

Foto: Niklas Meyer (AC 82 Schweinfurt)