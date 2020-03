Trauer um Edi Ziegler: Bayerns Radsport-Legende aus Schweinfurt starb mit 90 Jahren

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Drei Wochen nach seinem 90. Geburtstag verstarb am 19. März Bayerns Radsport-Legende Edi Ziegler. Der gebürtige Schweinfurter war in den 1950er-Jahren erfolgreichster deutscher Straßenfahrer der Amateure. Als achtfacher Deutscher Meister krönte Edi Ziegler seine erfolgreiche Laufbahn mit einer Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki.

Ziegler gewann zwischen 1951 und 1956 als erfolgreichster Straßenfahrer fast alle namhaften deutschen Rad-Klassiker: Dreimal siegte er bei „Rund um Köln“, ebenso erfolgreich war er bei den großen und schweren „Rund um-Rennen“ in Stuttgart, München, Frankfurt und Nürnberg, die er alle mindestens einmal gewann. Auch beim internationalen „Conti-Preis“ in Hannover und der „Berliner Vier-Etappenfahrt“ stand Edi Ziegler ganz oben auf dem Treppchen.

Als Lokalmatador enttäuschte er seine Fans nie beim Schweinfurter „Ernst-Sachs-Preis“ und dem „Moritz Fischer-Gedächtnis-Rennen“ , die er mehrfach gegen nationale und internationale Konkurrenz gewann. Einer der Höhepunkte in Edi Zieglers Karriere war auch die deutsche Straßen-Meisterschaft 1953, die er nach über 200 Kilometern mit zwei Längen Vorsprung vor dem Titelverteidiger Walter Becker gewann.

Insgesamt waren es mehr als 100 Straßenrennen, die er gewinnen konnte. Sieben Mal führte er das Team des „RV 89 Schweinfurt“ als Kapitän zum deutschen Mannschafts-Meistertitel über 100 Kilometer.

Nach seiner außergewöhnlichen Karriere engagierte sich Edi Ziegler bei seinem Heimatverein, dem RV 89 Schweinfurt. Ziegler, der seit vielen Jahren in München lebte, war Ehrenmitglied des RV 89 Schweinfurt, des RC Amor München und Mitglied der Bundesehrengilde.

(Text und Foto: BDR – Bund Deutscher Radfahrer – www.bdr-medienservice.de)