TVO gegen Ausnahmeteam Pfungstadt – aber die Oberndorfer Faustballer blicken in Richtung Deutsche Meisteschaft

SCHWEINFURT – Nachdem die Oberndorfer Bundesliga-Faustballer durch zwei deutliche Siege am vergangenen Wochenende die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft erreicht haben, kommt am Samstag um 16 Uhr der TSV Pfungstadt in die Georg-Wichtermann-Halle.

Der TSV Pfungstadt ist die Ausnahmemannschaft der letzten Jahre und dominiert die Liga nach Belieben. So gab es auch im Hinspiel eine deutliche 0:5-Niederlage für den TVO. Dass die Schweinfurter momentan auf Platz zwei stehen und damit erster Verfolger der Hessen sind, ändert auch nichts an der Ausgangslage für die Partie.

„Pfungstadt ist in jeder Partie klarer Favorit, auch wenn am Samstag der Erste gegen den Zweiten spielt“, sieht Trainer Joachim Sagstetter die Ausgangslage.

Der TVO hat die Woche genutzt, um eine Pause einzulegen, und ist erst am Freitag wieder ins Training eingestiegen. „Wir hatten einige angeschlagene und kranke Spieler. Bevor wir in die Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft einsteigen, haben wir eine kurze Pause eingeschoben, um dann ein paar Extraschichten bis zur DM einzulegen“, erklärt Trainer Joachim Sagstetter den ungewöhnlichen Schritt, vor dem Spitzenduell das Training zu reduzieren.

Für den TVO geht es in den nächsten Wochen darum, den Spielrhythmus für die deutsche Meisterschaft zu finden. Der ein oder andere Satzgewinn für die Oberndorfer gegen Rekordmeister Pfungstadt würde dabei natürlich helfen.