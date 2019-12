Unfassbar spannend: Oberndorfer Faustballer schlagen KÃ¤fertal im entscheidenden Satz – MIT VIELEN FOTOS!

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Unfassbar spannend war´s am späten Sonntagnachmittag in der Georg-Wichtermann-Halle, wo Faustball-Bundesligist TV Oberndorf mit dem 5:4 gegen den die kommenden Deutschen Hallen-Meisterschaften ausrichtenden TV Käfertal aus Mannheim einen ganz wichtigen Schritt machte zur Teilnahme dort.

Denn in der Tabelle überholte der TVO den Rivalen, ist mit 10:4 Punkten nach sieben der 14 Partien nun Zweiter. Es hätte freilich ganz anders kommen können, denn die Gäste gewannen flott den ersten Satz und auch den dritten, in dem der TVO bereits zwei Mal klar führte. 1:2 hieß es zur ersten Pause.

Im wieder hart umkämpften vierten (11:9) glichen die Schweinfurter aus, ehe die folgenden Sätze jeweils klar an eine Mannschaft gingen: 11:5 für Käfertal, 11:3 für Oberndorf zum 3:3 zur zweiten Pause, 11:5 für den erstmals führenden TVO, der dann wieder 4:11 verlor.

Also musste die Entscheidung im neunten und letzten Satz her. Und da setzten sich die Hausherren zur Freude ihren vielen Fans relativ deutlich mit 11:6 durch.

Weiter geht´s im neuen Jahr. Am 11.Januar muss im nächsten Heimspiel gegen den Vorletzten aus Hohenklingen ein Sieg her, ehe schon tags danach in Bad Liebenzell das erste von zwei Verfolgerduellen binnen weniger Tage ansteht. Denn der TV Unterhaugstett gastiert bereits am 18.01. zum Rückspiel in Schweinfurt.

Faustball-Bundesliga: TV Oberndorf-Schweinfurt – TV Käfertal: 5:4 (7:11; 11:9, 10:12, 11:9, 5:11; 11:3, 11:5, 4:11, 11:6)

Und hier noch der offizielle Bericht des Vereins:

TVO überwintert auf Platz 2

Schwach begonnen und am Ende mit 5:4 gewonnen. So könnte man das Spitzenpiel kurz zusammenfassen.

Es ging nichts im 1. Satz. Mit 0:8 lag der TVO schnell zurück. Dann aber kam der TVO und verkürzte auf 7:9. Ein Lichtblick. Am Ende gewann der Gast den Satz mit 11:7. Im 2. Satz führte der TVO immer knapp und gewann mit 11:9. Im 3. Satz erspielte sich das Heimteam beim Stande von 10:7 drei Satzbälle. Käfertal nutzte dann unerklärliche Oberndorfer Angriffsfehler, sicherte sich mit 12:10 den Satz und ging mit einer 2:1 Führung in die Pause. Aus dieser kam der TVO besser und konnte mit 11:9 den Satzausgleich herstellen. In Satz 5 dominierte der Gast und ließ dem TVO mit 11:5 keine Chance. Umgekehrtes Bild im 6. Satz. Mit 11:3 glich der TVO zur 2. Satzpause zum 3:3 aus. Aus dieser kam der TVO wieder besser und sicherte sich mit 11:5 die erstmalige Satzführung. Der bei Käfertal inzwischen eingewechselte Marcel Stocklasa zeigte jetzt sein Können und führte sein Team zum 11:4 Satzgewinn. 4:4 – der 9. Satz musste also die Entscheidung bringen. Hier ging der TVO mit 4:0 in Führung, Käfertal verkürzte auf 4:3. Mit 6:3 wurden dann die Seiten gewechselt. Am Ende gelang mit 11:6 der Satzgewinn und insgesamt ein glücklicher 5:4 Sieg.

Trainer Joachim Sagstetter: „Wir haben sehr schlecht begonnen und uns dann gesteigert. Die Zuschauer haben daran sicher auch ihren Anteil. Am Ende hatten wir vielleicht das Glück des Tüchtigen. Wir bleiben damit im Kampf um die DM Plätze dabei. Jetzt haben wir Weihnachtspause, bevor es am 10.01.2020 zuhause gegen Hohenklingen weiter geht.“

TVO – TV Käfertal 5:4 (7:11, 11:9, 10:12, 11:9, 5:11, 11:3, 11:5, 4:11, 11:6)

Spieler: Oliver Bauer, Maximilian Lutz, Florian Dworaczek, Robin Göttert, Fabian Sagstetter, Janne und Johann Habenstein