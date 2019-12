UngefÃ¤hrdeter Sieg im letzten Spiel des Jahres 2019: Schweinfurter Handball-MÃ¤nner bleiben vorne dran

Teilen Facebook

KARLSTADT / SCHWEINFURT – Zum letzten Spiel im laufenden Kalenderjahr reisten die Handball-Männer des MHV Schweinfurt nach Karlstadt. Da es sich hierbei bereits um das Rückspiel handelte und das Hinspiel im heimischen Schulzentrum West knapp gewonnen werden konnte, wussten die Mannen um das Traninergespann Baudys/Thalhäuser, was zu tun sein wird, um auch hier zwei Punkte mitzunehmen, um weiter den Anschluss an die Tabellenspitze der Bezirksliga Nord zu halten.

Die Partie begann, wie schon auch im Hinspiel, recht ausgeglichen. Doch nach rund zehn gespielten Minuten konnte sich der Gastgeber mit einem 3:0-Lauf auf 7:4 absetzen, was die Schweinfurt Bank zu einer Auszeit veranlasste. Denn bei allem Respekt vor dem Gegner, resultierte dieser Vorsprung der Gastgeber rein aus der schwachen Chancenverwertung des MHV. Dieser vergab nämlich Chancen wie am Fließband. Diese konnte bis zur Halbzeit etwas positiver gestaltet werden, was zur Folge hatte, dass die 09er mit einer ein Tor-Führung in die Halbzeitpause gingen.

Im zweiten Spielabschnitt war der MHV dann hellwach. Die Abwehr, rund um Torhüter Lukas Fiedler und einem starken Mittelbock mit Linus Breun und Christian Fey, ließ die Gäste schier verzweifeln. Im Angriff war es vor allem Luis Vollert, der nun auch der bis dahin mangelnden Chancenauswertung trotzte und dafür sorgte, dass bis Mitte der zweiten Spielhälfte beim Stand von 21:17 für den MHV die Partie so gut wie entschieden war. Aufgaben taten die Karlstädter sich wahrlich nicht, und da nun auch wieder die Chancenverwertung auf Seiten den MHV schlechter wurde, konnte der Vorsprung nicht weiter vergrößert werden. Am Ende gelang dem MHV Schweinfurt ein nie gefährdeter Auswärtssieg der aufgrund einer fast indiskutablen Chancenauswertung um einiges höher hätte ausfallen müssen.

„Am Ende waren die zwei Punkte für uns entscheidend. Unsere Abwehr hat heute super funktioniert, was letztendlich der Schlüssel zum Erfolg war,“ so Trainer Marcus Thalhäuser nach dem Spiel. „Trotzdem müssen wir an unserer Chancenverwertung arbeiten, da haben wir heute einfach zu viele Chancen vergeben was uns in Zukunft so nicht mehr passieren darf,“ sagt der Trainer abschließend.

So beenden die Männer die Vorrunde mit 10:2 Punkten auf Tabellenplatz zwei und sind nach Minuspunkten und einem Spiel weniger punktgleich mit dem Tabellenführer aus Mellrichstadt. Der MHV Schweinfurt wünscht allen Fans und Sponsoren inklusive deren Familien ein frohes Weihnachtsfest und hofft, möglichst viele von ihnen am 28.12.19 bei der 10-Jahres-Gala des MHV Schweinfurt 09 begrüßen zu dürfen.

Nach einer kurzen Trainingspause wird die Mannschaft am 03.01.19 wieder in die Vorbereitung für die Rückrunde einsteigen, um dann am 11.01.19 gut gerüstet zu sein, wenn man den Tabellendritten aus Königsberg im Schweinfurter Schulzentrum West begrüßt.

Handball, Bezirksliga, Männer: TSV Karlstadt : MHV Schweinfurt 09: 22:27 (11:12)

Es spielten für den MHV Schweinfurt 09

Felix Landgraf 8/3, Luis Vollert 5, Paul Möslein 4, Simon Zwiazek 4, Linus Breun 2, Manuel Schmitt 1, Alexander Schmitt 1, Christian Fey 1, Max Müller 1, Simon Körner, Jan Scholich, Samuel Drescher, Christian Kelemen, Lukas Fiedler TW

Bester Werfer TSV Karlstadt: Sebastian Heun 6

(mt)