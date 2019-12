Videnin Dojos News: Shihan Dmitrij Videnin ist nun Branch Chief

Teilen Facebook

OSAKA / SCHWEINFURT – Vergangene Woche wurde Shihan Dmitrij Videnin von der „Internationale Karate Organization Kyokushinkaikan“ zum Branch Chief-Germany ernannt.

Das Branch Chief Zertifikat wurde von der Kyokushin Karate Legende Makoto Nakamura persönlich verliehen.

Dmitrij Videnin,Diplom Pädagoge/Psychologe, trainiert in seinem Dojo in der Johann-Georg-Gademann-Strasse 6 Kinder und Jugendliche ab 5 Jahre sowie Erwachsene.

Neben den anstrengenden und lehrreichen Trainingseinheiten werden pro Jahr 3 Meisterschaften in Schweinfurt organisiert, um den Nachwuchs individuell zu fördern.

Weiterhin nimmt der Verein an verschiedenen nationalen sowie internationalen Meisterschaften teil und kehrt mit fabelhaften Erfolgen in die Heimat zurück. Erst in diesem Jahr erreichte seine Schülerin Andrea Schmidt Platz 2 bei den Europameisterschaften in Ungarn sowie Platz 3 beim World Cup in Russland.

Eindrücke von Shihan Dmitrij Videnin:“ Ich freue mich, dass mir die Möglichkeit gegeben wird Branch Chief zu sein. Durch soziale Werte und Normen werden Disziplin, Respekt, Durchhaltevermögen und Höflichkeit in den Trainingseinheiten des Kyokushinkai Karate vermittelt.

In Japan findet viermal im Jahr ein großes Turnier statt, ich hoffe durch die Zusammenarbeit können wir unserem Nachwuchs die Reise und den Austausch nach Japan ermöglichen. Ich freue mich auf eine grossartige Zeit.“