Viele KÃ¶rbe Mitte Dezember: So spielte die Jugend 15 der Hallen-Korbball-Landesliga

LANDKREIS SCHWEINFURT – Stefanie Nowak, zuständig für die Pressearbeit der Korbball-Landesligen, hat das Geschehen in der Altersklasse der Jugend 15 zusammen gefasst. Das Bild ist wie immer aus dem Archiv.

DJK Greßthal – SV-DJK Sommerach 5:7 (3:6)

Gleich zu Beginn legte Greßthal mit einem schönen Heber von Elena Reusch vor. In dem engagierten, kampfbetonten, dennoch meist fairen Spiel verwandelte Sommerach in der Folge zwei Sechsmeter und übernahm damit die Führung. Diese baute die Mannschaft aus, als gegen die Greßthaler Korbhüterin eine Zweiminutenstrafe ausgesprochen wurde: Sie verwandelte den fälligen Viermeter und erzielte in Überzahl weitere Treffer. In der zweiten Halbzeit haderte Greßthal zunächst mit einigen Schiedsrichterentscheidungen und der körperbetonten Sommeracher Abwehr. Erst gegen Ende fing sich die DJK wieder und holte auf. Doch die SV-DJK Sommerach, die insgesamt vor allem mit guten Distanzwürfen überzeugte, brachte ihren Vorsprung über die Zeit.

TSV Bergrheinfeld – VfL Niederwerrn 8:3 (5:2)

Nach einer hektischen Anfangsphase setzte Bergrheinfeld den VfL mit schnellem Pass- und Kreisspiel sowie einer engen Deckung unter Druck. Niederwerrn nervös und verhalten, musste einige Ballverluste hinnehmen. Entsprechend lag der TSV schnell mit 2:0 in Führung. Im Laufe der ersten Halbzeit kam Niederwerrn besser ins Spiel und kämpfte sich mit zwei verwandelten Sechsmetern auf 2:3 heran. Doch eine Zeitstrafe gegen den VfL nutzte Bergrheinfeld aus, um zur Halbzeit auf 5:2 davon zu ziehen. Eine weitere Aufholjagd der Niederwerrnerinnen blieb aus, da sie ihre gut herausgespielten Korbchancen nicht nutzten. So endete die Partie mit einem klaren, ungefährdeten 8:3-Sieg für den TSV Bergrheinfeld.

TSV Schonungen – SV-DJK Sommerach 4:9 (2:5)

Johanna Nitzsche war die Garantin für den verdienten Sommeracher Sieg. Mehrfach wurde sie auf Kreis laufend gut angespielt und war dann nicht mehr zu halten. Sechs Treffer gingen allein auf ihr Konto. Schonungen konnte zu keinem Zeitpunkt gegen die auch körperlich überlegenen Sommeracherinnen mithalten. Die Mannschaft leistete sich bereits im Spielaufbau zahlreiche Abspielfehler und agierte am Kreis zu unbeweglich. Die meisten Korbabschlüsse erfolgten aus der Distanz, aus sieben bis acht Metern. Das reichte nicht aus, um den Sommeracher Erfolg ins Wanken zu bringen.

TSV Bergrheinfeld – DJK Greßthal 12:6 (7:1)

Gegen das schnelle Angriffsspiel der Bergrheinfelderinnen fand Greßthal kaum Mittel. Der TSV überzeugte immer wieder mit präzisen Kombinationen am Kreis, die er erfolgreich abschloss. Auf der anderen Seite gerieten viele Abschlüsse der Greßthalerinnen zu ungenau. Nur selten konnten sie die kleinen Unaufmerksamkeiten, die sich Bergrheinfeld vor allem zum Ende hin leistete, nutzen. Nur Romea Deibl setzte Highlights, als sie zwei Einwürfe direkt verwandelte.

TSV Schonungen – VfL Niederwerrn 4:5 (2:3)

Niederwerrn startete mit viel Tempo und gutem Passspiel in die Partie, lag bald mit 3:0 in Führung. Auf der anderen Seite tat sich Schonungen schwer gegen die Raumdeckung des VfL und suchte sein Glück entsprechend in Distanzwürfen. Durchaus mit Erfolg. Bis zur Pause hatte sich der TSV auf 2:3 herangekämpft. Auch in der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Niederwerrn ließ einige Chancen liegen und musste entsprechend den Ausgleich hinnehmen. Erst Sekunden vor dem Abpfiff sicherte Jana Stürzenberger mit einem schönen Heber den Niederwerrner Sieg.

TSV Bergrheinfeld – SV-DJK Sommerach 11:2 (3:2)

Eine Halbzeit lang begegneten sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Beide verteidigten aufmerksam und effektiv, insgesamt fielen nur fünf Treffer. Nach dem Seitenwechsel hingegen packte Bergrheinfeld seine gewohnte Spielstärke aus. Sommerach hatte nichts mehr entgegen zu setzen. So baute der TSV seinen Vorsprung auf ein klares und auch in dieser Höhe verdientes 11:2 aus.

TSV Schonungen – DJK Greßthal 4:6 (2:5)

Greßthal lag schnell mit 2:0 in Führung, ließ sich aber in der Folge immer wieder von den quirligen Schonungerinnen ausspielen. So blieb die Partie Langezeit offen. Aus einer immer stabileren Abwehr heraus kämpfte sich Schonungen bis auf 4:5 heran; während Greßthal vor allem in der zweiten Halbzeit einige Chancen liegenließ. Mit ihrem Treffer zum 6:4 sicherte Milena Weiß jedoch ihren Greßthalerinnen den Sieg.

Korbschützen:

DJK Greßthal: Milena Weiß 11, Romea Deibl 3, Tina Feser 2, Elena Reusch 1

SV-DJK Sommerach: Johanna Nitzsche 9, Lilly Strobel 5, Nele Zang 4

TSV Bergrheinfeld: Solène Rueff 9, Fiona Hubert 6, Lina-Marie Hirschmann 4, Anne Pfister 4, Larissa Heim 4, AnnikaBraun 3, Leni Tomitza 1

VfL Niederwerrn: Jana Stürzenberger 5, Emily Schlager 1, Michelle Wieczorek 1, Leonie Stark 1

TSV Schonungen: Xenia Lindner 7, Anouk Lamm 4, Hannah Schmelzer 1