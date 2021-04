Von Schweinfurt nach Bamberg und zurÃ¼ck: Spendenlauf der Frankenrunner zu Gunsten des Wildparks

SCHWEINFURT – Am Anfang stand etwas zum Schämen: Unbekannte klauten bei Papier Schmitt eine aufgestellte Spendendose für den Schweinfurter Wildpark. „Da stand für mich fest: Wir machen einen Spendenlauf über 100 Kilometer“, sagt Dominik Glück, Inhaber des Limousinenservice Schweinfurt, der in Weyer bei Gochsheim beheimatet ist.

Glück hat zusammen mit Roland Smith, Frank Wagner und Maik Borchert eine Laufgruppe. Sie nennen sich Frankenrunner und sind auch auf Facebook vertreten: www.facebook.com/Frankenrunner/

Und sie laufen gerne für einen guten Zweck, taten das bereits im November 2020, als sie 50 Kilometer nach Würzburg liefen. Durch Spenden kamen damals 1000 Euro für die Schweinfurter Kindertafel zusammen.

Glücks Lauffreunde stimmten sofort zu, so dass nun am 10. April, kommenden Samstag also, die Strecke von Schweinfurt nach Bamberg und zurück ansteht. „Unterstützt werden wir hier von vom Limousinenservice Schweinfurt und dem Papier Schmitt aus Schweinfurt“, sagt Dominik Glück und verweist auf einen Spendenlink via Paypal (link unten) und die Hoffnung auf möglichst viel Geld zur Unterstützung diesem des Schweinfurter Wildparks.

SW1.News wird auch im Nachgang nochmal berichten.

www.paypal.com/donate?hosted_button_id=AJPGWN9KUX7KC