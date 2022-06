Wenn sechs ehemalige Fußballer und ein Rookie eine Tennismannschaft gründen…

GRAFENRHEINFELD – Auf der Suche nach einem sportlichen Ausgleich nach einem gesundheitlich notwendigen Karriereende beim Fußball bei der DJK Schwebenried-Schwemmelsbach hat Daniel Riedmann der Ehrgeiz beim Tennis gepackt.

Der als Rafelds Numbernine #9 (sogar auf YouTube https://youtu.be/kl4mXo8mPx8) bekannte Spieler aus Grafenrheinfeld kickte 2004 bis 2008 für die Jugend und die zweite Mannschaft des FC Schweinfurt 05, dann drei Jahre für den damals noch eigenständigen VfL Euerbach in der Kreisliga, schließlich kam Riedmann in sieben Jahren auf 150 Spiele mit 150 Toren als teils Capitano beim TSV Grafenrheinfeld, ehe er nochmals den Sprung in die Landesliga nach Schwebenried wagte, wo sein Ehrgeiz jedoch Verletzungen ausgebremst wurde.

Als mehrfacher Torschützenkönig ist ihm eine A-Klassen-Meisterschaft gut in der Erinnerung, ebenso der Aufstieg mit den Grafenrheinfeldern in der Relegation vor einer Rekordkulisse in Bergrheinfeld („Oberndorf Süd“, wie er es nennt…) gegen den TSV Ettleben-Werneck.

„Den Tennisschläger hatte ich erstmals und einmalig 2016 im Türkei Fußball-Trainingslager, damals unter Klaudiusz Mrozek, in der Hand“, erzählt er. „Nun habe ich den Spaß daran wiedergefunden bei Probetraining im Jahr 2021 unter geduldiger Anleitung bei Diti Wagner. Doch eine Tennismannschaft in meiner Altersklasse im mittlerweile heimischen Rafeld – Fehlanzeige! Aber selbst ist der Capitano…. da habe ich doch einfach ein paar sportbegeisterte Kumpels gefragt, ob sie Lust auf ein Projekt haben.“

Und nun haben sie ein Team gegründet und beweisen sich direkt im Wettbewerb – Herren30 – beim TSV Grafenrheinfeld. Sieben Mann: Zwei frühere Tennis Erfahrene (Florian Wohlfeil und Lukas Bankl) und fünf blutige Anfänger.

Unterstützung erhalten sie durch einen Tennisverrückten, durch Armin Wagner und die neue Tennis-Abteilungsleitung Alfred Rivinius, Martin Schneider und Oliver Walter sowie durch den Sponsor Ralf Bernhardt der Firma FIS. Der ist selbst tennisbegeistert und Geschäftsführer der heimischen Firma FIS, stattete die Jungen Wilden bestens mit Trikots und Trainingsausstauttung aus.

Aktuell belegt das Team Tabellenplatz sechs von acht Mannschaften. Gegen die TG Höchberg steht am kommenden Sonntag, den 19. Juni, Beginn 10 Uhr, auf der Tennisanlage Grafenrheinfeld das nächste Heimspiel an. Zuschauer sind herzlich willkommen. Als Ziele geben die Jungs den Spaß an, die Kombi aus Wettkampf und familiären Umfeld; „Tolle Tenniskollegen mit unseren Damen 50 in der Bayernliga und Landesliga sowie unserer Herren 50 und 65“, sagt Riedmann.

Und wer sind die anderen Jungs? Florian Wohlfeil hat in der Jugend bereits Tennis mit dem Fußball bei der DJK Schweinfurt kombiniert. Ab der Aktivität fanden die Spiele gleichzeitig statt, daher fiel die Entscheidung für den Fußball – und er spielte nur zwei-, dreimal im Jahr noch ein wenig Tennis. „Aber Tennis ist ein geiler Sport und daher wollte ich nach der Fußballkarriere wieder mit einer coolen Truppe einfach bisschen Spaß haben!“ Wohlfeils größte Erfolge waren 2005 die Kreisliga-Meisterschaft in A-Jugend und der Aufstieg in die BOL sowie 2009 die Kreisliga-Meisterschaft in der Aktivität und der Aufstieg in die Bezirksliga mit der DJK Schweinfurt.

Lukas Bankl war von 1995 bis 2016 ununterbrochen Fußballer beim TSV 1869 Rottendorf, stieg mit der U19 in die BOL auf und mit der ersten Mannschaft in die Bezirksliga. Beim RTC Rottendorf spielte er Tennis und stieg in die Bezirksklasse auf.

Stefan Baumgart stieg mit den Euerbacher Fußballern in die Bezirksliga auf, mit den Grafenrheinfeldern in die Kreisliga und auch mit dem TV Jahn Schwienfurt in die Kreisliga. Was alles auch für Niko Baumgart gilt. Beide suchten beim Tennis eine neue Herausforderung, Freunde und Familie. Der Kontakt der Baumgarts mit Daniel Riedmann entstand in der gemeinsamen Zeit in Euerbach, und dadurch eben eine Freundschaft. Deshalb ja auch der Wechsel der beiden nach Grafenrheinfeld zu den Freunden Riedmann und Michael Lutz, der nun bei Ettleben/ Werneck tätig ist.

Der Rookie ist Robert Kühnel. Warum er Tennis spielt? „Ich war neugierig auf eine komplett neue Sportart und -richtung. Es ist eine persönliche Herausforderung im Mannschaftssport, zu dem ich vorher nur wenig Berührungspunkte hatte – und der Reiz, etwas Neues auszuprobieren. Und nebenbei neue Kontakte zu knüpfen. Wir rocken ganz Unterfranken“, sagt er lachen und gibt als bislang größten Erfolg an: „Erster im Reißen der Halbliterklasse in Thüringen!“

Und dann ist da noch Tobias Garbe, der mit den Sömmersdorfer Fußballern („mein Herzensverein, ein Leben lang!“) einst in die Bezirksliga aufstieg. Für Tennis entschied er sich, „um eine neue Sportart kennenzulernen. Und um weiter in einem Team zu sein! Und wegen dem Bierchen unter Freunden nach dem Spiel. Mein Ziel ist die Meisterschaft in den nächsten drei Jahren!“

In den sozialen Netzwerken sind die Grafenrheinfelder TennisspielerInnen sehr aktiv:

Instagram: https://www.instagram.com/tennis_tsv1897grafenrheinfeld/

Facebook: https://www.facebook.com/TennisTSV1897Grafenrheinfeld