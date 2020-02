Wiederum weniger als 500 Zuschauer sehen die Heimniederlage von Volleyball-Bundesligist Eltmann

Teilen Facebook

ELTMANN – Immer aussichtsloser wird die Lage für den Volleyball-Bundesligisten Heitec Volley Eltmann, der nach 17 von 22 Partien mit gerade mal neun von 51 möglichen Punkten Schlusslicht ist und bereits fünf und sechs Punkte hinter dem Teams davor zurückliegt.

Fast noch schlimmer als die 1:3-Niederlage gegen Herrsching im Bayernderby ist die Zuschauerzahl: Angesichts kaum vorhandener Öffentlichkeitsarbeit spielte das Profiteam vor gerade mal 470 Zuschauern.

Nach der Partie in Giesen am Mittwoch stehen danach in Eltmann am 01. März (17 Uhr gegen die Netzhoppers Königs Wusterhausen), 08. März (17 Uhr gegen Düren) und 14. März (19.30 Uhr gegen Lüneburg) drei Heimspiele in Serie in der heimischen Georg-Schäfer-Halle an.