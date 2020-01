Zuhause gegen Unterhaugstett kÃ¶nnen die TVO-Faustballer die DM-Teilnahme fast schon fix machen

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Knapp eine Woche nach dem knappen 5:4- Hinspielsieg gegen Unterhaugstett auswärts trifft der TVO am Samstag um 16 Uhr wiederum auf die Schwaben.

Diese stehen nach zwei Niederlagen am vergangenen Wochenende auf Platz 4 der Tabelle der Faustball-Bundesliga Süd. Die Chancen auf eine DM-Teilnahme sind also gesunken, aber noch nicht vollkommen vom Tisch. Mit einem Sieg in Schweinfurt könnten die Gäste ihre Ausgangssituation verbessern und vielleicht doch noch auf den Zug zur Endrunde um die Deutsche Meisterschaft aufspringen.

Umgekehrt können die Oberndorfer mit einem Sieg die Teilnahme praktisch fest machen. Trainer Joachim Sagstetter erwartet deshalb ein spannendes und enges Spiel in der Georg-Wichtermann-Halle: „Ich glaube nicht, dass sich Unterhaugstett sich so einfach geschlagen gibt. Wir müssen also versuchen, unser Spiel aufzuziehen.“

Der TVO kann vermutlich bis auf Florian Dworaczek auf den gesamten Kader zurückgreifen.