Zumindest die Herren: Oberndorfer Faustball-Bundesligist mit voller Punktausbeute am Wochenende

SCHWEINFURT – Nach einer nicht zufrieden stellenden Punkteausbeute aus den ersten beiden Spieltagen wollten die Bundesliga-Faustballer des TV Oberndorf am 1. Doppelspieltag der Saison in das Rennen um die DM-Plätze einsteigen. Am Samstagnachmittag stand man dem TSV Calw gegenüber, der mit seinem Schweizer Angreifer Raphael Schlattinger über einen sehr erfahrenen Schläger verfügt.

Doch gleich von Beginn an hatte man den Angriff der Gegner schell im Griff. Im Gegensatz zum Käfertal-Spieltag konnte man von Anfang an die Abwehrstärke ausstrahlen, die den TVO in den letzten Jahren auszeichnete und die Angreifer Oliver Bauer und Maximilian Lutz in eine gute Position bringen. Da Kapitän Fabian Sagstetter wieder in der Startaufstellung auflaufen konnte, hatte man im Spielaufbau eine Säule mehr, die Sicherheit ausstrahlte und besonders im Zuspiel die Mannschaft unterstützte.

Im ersten Satz hatte man also gegenüber dem Gegner einen Vorteil, da die Faustballer aus Calw in der Abwehr deutliche Probleme hatten. Somit war der Spielaufbau ungenau und die Schläge weniger gefährlich. Die weitere Oberndorfer Abwehrreihe aus Janne Habenstein und Robin Treuheit konnte also gut defensiv agieren und den Spielaufbau anleiten. So führte man den kompletten Satz immer mit zwei Punkten und konnte diesen recht ungefährdet nach Hause bringen. Ähnlich lief der zweite Satz ab, in dem man defensiv stark aufspielte und, besonders wichtig, keine Eigenfehler machte. Das war der ausschlaggebende Punkt, dass man auch den zweiten Satz gewann und mit einer 2:0 Führung die Seiten wechselte.

Der dritte Satz hingegen lief nicht mehr so rund. Das Erfolgsrezept aus Defensive und wenig Eigenfehlern wollte nicht klappen, da man sich in der Abwehr häufig zu früh bewegte oder unsauber zuspielte. Auch waren die Spieler aus Calw nun aufgewacht und abwehrstärker, was ihnen zum Ende hin den Satz sicherte.

Nach der Satzpause fanden die Schweinfurter jedoch zu erneuter Stärke. Nun war es ein Kopf an Kopf-Rennen mit den Schwaben, wer sich den Satz sichern wollte. Auf beiden Seiten stand die Defensive stabiler und der Angriff musste mehr tun, um Punkte zu erzielen. Doch Oliver Bauer war abgezockter und besser im Block als die Gegenüber aus Calw, sodass er seine Mannschaft zum 3:1 führte.

Im fünften und sechsten Satz spielte man nun wieder einen starken Faustball auf Oberndorfer Seite. Man stellte die unnötigen Eigenfehler fast gänzlich ab und hatte dahingehend einen Vorteil, dass das den Spielern aus Calw weniger gut gelang. So gewann man die Sätze fünf und sechs und sicherte sich zwei wichtige erste Punkte.

Gleich am Tag danach musste die Jungs aus Oberndorf wieder in Schweinfurt auflaufen, jedoch nicht in der gewohnten Wichtermann-Halle, sondern in der Schulturnhalle des Humboldt-Gymnasiums. Der Gegner aus Waldrennach, der in dieser Saison nicht um den Abstieg spielen wollte, hatte sich aus den ersten Spieltagen schon wichtige Punkte erkämpft und reiste deshalb mit breiter Brust an.

Doch in den ersten beiden Sätzen waren die Oberndorfer gnadenlos. Bis auf wenige Eigenfehler war das Spiel ganz in den Händen der Heimmannschaft und die Effizienz im Angriff brachte schnell zwei Sätze auf das Konto der Oberndorfer. Im dritten Satz ließ man sich vom fehleranfälligen Spiel der Gäste etwas einlullen und machte selber unnötige Eingenfehler. Der Satz drohte zu entgleiten, doch man holte zwei Satzbälle auf und gewann den dritten Satz knapp mit 12:10.

Nach der Satzpause kam Robin Göttert für Janne Habenstein in die Mannschaft, deren Startaufstellung die selbe wie gegen Calw war. Göttert kam schnell gut in die Partie und fügte sich nahtlos in das Spiel ein. Schnell war man mit einigen Punkten in Führung und gewann Satz vier.

Ein Schreckmoment dann im fünften Satz. Oliver Bauer musste nach einer Blocksituation ausgewechselt werden, da er sich dabei am Handgelenk verletzte. Sichtlich geschockt von der Situation spielte man nicht mehr das gewohnte Spiel und verlor den fünften Satz. Auch in Satz sechs war man noch nicht gut eingespielt. Nicolas Bitsch machte zu viele Eigenfehler und wenig Druck, sodass man die Waldrennacher spüren ließ, dass in dieser Partie noch etwas zu gewinnen war.

Trainer Joachim Sagstetter reagierte und brachte Janne Habenstein zurück in die Mannschaft, um dem Gegner ein anders Bild zu präsentieren, doch auch das zeigte nicht die gewünschte Wirkung und somit verlor man Satz sechs und ging mit 4:2 in die Satzpause.

Nach einer intensiven Besprechung ging man in den finalen Satz. Und das schnelle Spiel der Oberndorfer brachte eine 10:1 Führung. Ein letztes Aufbäumen der Gegner zum 10:5 erstickte man mit einem Wuchtigen Angriffsball zum 11:5.

Mit diesem erfolgreichen Wochenende atmen die Faustballer des TVO erst einmal auf. Mit 4:4 Punkten steht man zur Zeit auf Tabellenrang 4. Nun kann man nächstes Wochenende gegen den Aufsteiger NLV Vaihingen und schwächelnde Unterhaugstetter weitere vier Punkte holen, um den Abstand auf die untere Tabellenhälfte auszubauen und die Finger auf die DM-Plätze auszustrecken.

TVO-TSVC 5:1 (11:8; 11:9; 7:11; 12:10; 11:8; 11:8)

TVO-TVW 5:2 (11:4; 11:6; 12:10; 11:6; 6:11; 10:12; 11:5)

Oberndorfer Damen verlieren zwei Mal

In den frühen Morgenstunden brachen die Damen des TV Oberndorf zum zweiten Spieltag der zweiten Bundesliga nach Biberach an der Riß auf. Im ersten Spiel standen sie dem SV Tannheim gegenüber. Mit anfänglichen Schwierigkeiten starteten sie in den ersten Satz mit einem 3:11 und in den Zweiten mit einem 5:11. Im dritten Satz konnten sie ihre Leistung um einiges steigern, mussten sich dennoch mit 9:11 geschlagen geben. Das Spiel endete somit mit 3:0 Sätzen für den SV Tannheim.

Im darauffolgenden Spiel musste man den ersten Satz mit einem 3:11 an den ASV Veitsbronn abgeben. In den nächsten Sätzen konnte man sich zwar steigern, aber leider nicht durchsetzen. Wodurch man diese mit einem 7:11 und 4:11 verlor. Das Spiel endete leider erneut mit 3:0 Sätzen.

Es spielten Amelie Sagstetter, Annabell Klopf, Marie Horsch, Rosali Simon, Ursina Sagstetter und Katharina Simon. Die Mannschaft hofft darauf, am 4.12, ihrem Heimspieltag in der Georg-Wichtermann Halle ihr Können unter Beweis zu stellen.