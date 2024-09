Sportferienfreizeit in Würzburg am Sanderrasen 2024 – Vier Wochen voller Sport, Spaß und Spiel

WÜRZBURG – Auch 2024 war die Sportferienfreizeit am Sanderrasen erneut ein großer Erfolg und begeisterte zahlreiche Würzburger Kinder und Jugendliche in den ersten vier Wochen der Sommerferien.

Das vom Fachbereich Sport organisierte Programm ist seit seiner Einführung im Jahr 1963 ein fester Bestandteil des Würzburger Ferienangebots. Unterstützt von den lokalen Sportvereinen und einem eigens geschulten Betreuerteam bietet die Freizeit Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren die Möglichkeit, eine Vielzahl an Sportarten kennenzulernen und auszuprobieren. Das Programm umfasst klassische Ballsportarten wie Fußball und Basketball, Rückschlagsportarten wie Tennis und Squash sowie außergewöhnliche Aktivitäten wie Reiten, Wasserski, Banana-Boot-Fahren und sogar Rundflüge über die Stadt.

Neben dem sportlichen Angebot standen auch Ausflüge in die Natur auf dem Programm. Die Kinder besuchten unter anderem das Walderlebniszentrum in Einsiedel, die Umweltstation in Würzburg und erkundeten in Sommerhausen die Heimat der Weinbergschnecke „Willi“ sowie den örtlichen Wildpark. Diese Erlebnisse weckten das Interesse der Kinder an der heimischen Natur und förderten gleichzeitig einen bewussten Umgang mit der Umwelt.

Mehr als 50 engagierte Betreuer sorgten dafür, dass die Zeit auf dem Rasen ebenso actionreich wie abwechslungsreich gestaltet wurde. Dazu gehörten ein spannendes Brennballturnier, ein buntes Abschluss-Sommerfest sowie die „Olympischen Wasser-Spiele“, die trotz der sommerlichen Hitze viel Spaß und Teamgeist förderten.

Die Mischung aus Sport, Spiel und Spaß machte die Sportferienfreizeit auch in diesem Jahr zu einem unvergesslichen Erlebnis für die rund 250 teilnehmenden Kinder. Neben den sportlichen Herausforderungen wurden kinderleicht neue Freundschaften geschlossen, die oft weit über die Zeit der Ferienfreizeit hinaus bestehen. Dank der vielfältigen Angebote und dem großen Engagement aller Beteiligten wird die Sportferienfreizeit in Würzburg auch 2024 in positiver Erinnerung bleiben.