Stadtfest Schweinfurt wieder Fest der Plätze und Familien – und der Vielfalt

SCHWEINFURT – Der August verspricht, aufregend zu bleiben! Nach der Deutschland-Tour lädt Schweinfurt am 30. und 31. August erneut zum Stadtfest ein, einem der größten Events in der Region MainRhön.

Dieses traditionsreiche Fest, das von der Werbegemeinschaft Schweinfurt erleben e.V. ins Leben gerufen wurde, wird auch 2024 seinem Motto „Fest der Plätze – Fest der Familien“ gerecht. Das Stadtfest erstreckt sich über mehr als 15 Veranstaltungsbereiche und bietet an beiden Tagen ein abwechslungsreiches Programm von 15 Uhr bis Mitternacht. Schon ab 12 Uhr öffnet der Biergarten auf der Nordseite des Marktplatzes und lädt in Verbindung mit dem Wochenmarkt zu einem frühen Besuch in die Innenstadt ein.

Die Veranstalter, darunter Ralf Hofmann von der Agentur L19 GmbH, freuen sich auf das diesjährige Event, das durch zahlreiche neue Initiativen ergänzt wird. Neben bekannten Bereichen wie Stadtstrand, Stattbahnhof und Königshauer, wird auch eine von der Kleinen Kaffeerösterei organisierte Genussmeile in der Rückertstraße erneut Teil des Stadtfestes sein. Weitere Highlights sind die Café Del Corso-Bühne und ein neues Kinderland im Altstadt-Innenhof, das die jüngsten Gäste mit Kinderschminken, Glitzertattoos und einer Hüpfburg begeistert.

Auch der Skatepark zieht mit einem eigenständigen Programm von Back to the Streets, DJ-Sets und Livemusik viele Besucher an. Besondere Attraktionen sind hier der Skatecontest und die Auftritte von sechs Bands, darunter John Garner und die All-Female-Band Klub Kowolski.

Zusätzlich bietet der Rathaus-Innenhof eine Vielzahl an Aktivitäten, darunter ein „silent movie“ am Freitagabend mit dem Kultfilm „Sonne und Beton“. Die ClubAreas im Zeughaus locken mit einer Late-Night-Show und elektronischer Musik.

Die Messemeile in der Rückert- und Brückenstraße präsentiert zahlreiche Unternehmen, während die Genussmeile regionale Köstlichkeiten und Spezialitäten anbietet. Dazu kommen musikalische Acts, Walking Acts und Jonglierworkshops, die das Stadtfest zusätzlich beleben.

Besonders hervorzuheben ist der „Safe Space“, der in Zusammenarbeit mit „Frauen helfen Frauen“ eingerichtet wird. Dieser bietet Mädchen und Frauen einen sicheren Rückzugsort während des Festes.

Mit über 30 Bands und DJs bietet das Stadtfest Schweinfurt auch in diesem Jahr eine beeindruckende Vielfalt an regionaler Musik auf den verschiedenen Bühnen.

Weitere Informationen und das vollständige Programm sind auf stadtfest-schweinfurt.de und den Social Media-Kanälen zu finden.

Alle Plätze im Überblick, Stand 5.8.

Magnetbühne der Stadtwerke Schweinfurt – Marktplatz Südseite

SWG-Weinland – Stadtmauer

Bierland, präsentiert von der Brauerei Roth – Martin-Luther-Platz

Skate&Music&Industry, unterstützt von SKF und ZF – Skatepark

Schaeffler Erlebnisland, powered by E.D.A. – Rathausinnenhof

Platz der elektronischen Musik – Zeughaus

Urban Playground by 9Pointer und Stereo 117 – Kornmarkt/Bauerngasse

Mönchshof Biergarten – Marktplatz Nordseite

Messemeile – Brückenstraße/Rückertstraße

Genussmeile in Kooperation mit der kleinen Kaffeerösterei – Rückertstraße

Königshauer Clubbing @ Rückertstraße

Livebühne Café del Corso – Spitalstraße

Glöckle Kinderland – Altstadt-Innenhof (zwischen Metzgergasse und Schrotturm)

Strandfestival – Stadtstrand, Mainlände

Shoppingland mit Walking Acts – gesamte Innenstadt

Macarena-Bar Bavaria Reisebüro – Spitalstraße

Bücherflohmarkt Stadtbücherei – Brückenstraße

Late-Night-Shows u.a. Tante Suzie