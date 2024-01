Stadtlauringen: Bremslicht hilft nicht – Ungebremst aufgefahren

STADTLAURINGEN, Staatsstraße 2280 – Der Unfallgeschädigte und die Unfallverursacherin fuhren am Montag, den 15.01.2024 gegen 15.00 Uhr die Staatsstraße 2280 von Stadtlauringen kommend in Richtung Oberlauringen.

Der Fahrer eines VW Golf musste auf Höhe der Einmündung eines Parkplatzes verkehrsbedingt bremsen, was die Fahrerin eines Opel Meriva zu spät bemerkte und nahezu ungebremst auf den VW Golf auffuhr. Hierbei erlitten beide Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen, welche sie bei ihrem jeweiligen Arzt abklären lassen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro, wobei der VW Golf nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.