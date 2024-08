STARTklar Familien – FIT für den SCHULEINTRITT in den Haßbergen

HASSBERGE – Zukünftige Abc-Schützen aufgepasst! In der Woche vom 26.08.2024 bis 30.08.2024 bietet das Mehrgenerationenhaus im Rahmen des Projekts „ElternChanceN“ zum wiederholten Mal das Familienferienprogramm „STARTklar Familien – FIT für den SCHULEINTRITT“ an. In unterschiedlichen Einheiten werden die Kinder auf abwechslungsreiche und kreative Art spielerisch auf den Schuleintritt eingestimmt.

Für die Eltern gibt es am Nachmittag im Elterncafé die Möglichkeit sich untereinander auszutauschen und wertvolle und praktische Tipps von der Logopädin Fabiola Ruß und dem Ergotherapeuten Elmar Weinbeer zu erhalten.

Wenn auch Ihr Interesse an einer abwechslungsreichen und bunten Ferienwoche mit ganz viel Spiel und Spaß habt dann meldet euch gerne für das Ferienprogramm an.

Weitere Informationen erhalten Sie im Mehrgenerationenhaus (09521-952825-0) oder unter elternbegleitung@kvhassberge.brk.de.