Stockheim: Mit Alkohol ab gegen die Mauer…

STOCKHEIM, Lkr. Rhön-Grabfeld – In der Nacht zum Samstag war kurz nach Mitternacht ein 30-jähriger Pkw-Fahrer in der Grasbergstraße bei der Kreuzung zur Sonnenstraße in Stockheim gegen eine Mauer gefahren.

Sowohl der Fahrer, als auch der Beifahrer wurden durch den Unfall verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst ins Klinikum nach Meiningen verbracht. Bei der Unfallaufnahme hatten die Beamten beim Fahrer starken Alkoholgeruch festgestellt. Folglich wurde im Klinikum Meiningen eine Blutentnahme durchgeführt. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Stockheim und Ostheim sicherten die Unfallstelle ab.

