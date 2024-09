VOLKACH – Unter dem Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ findet am Sonntag, 8. September 2024, der „Tag des offenen Denkmals“ statt. Diese bundesweit von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordinierte Veranstaltung ermöglicht es der Öffentlichkeit, historische Gebäude zu besichtigen. Auch Volkach beteiligt sich an diesem Tag und öffnet drei besondere Orte: das Obere Tor, das Haus der Quitte in der Kirchgasse und das Bürgerhaus in der Spitalstraße.

Volkachs Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein wird die Veranstaltung um 13 Uhr vor dem Oberen Tor (auch Diebenturm genannt) offiziell eröffnen. Er erklärt: „Geschichte erlebbar machen, einen Streifzug durch die Vergangenheit unternehmen – all dies macht der bundesweite Tag des offenen Denkmals seit Jahren immer wieder möglich. Wir freuen uns, dass wir in Volkach dabei sind und interessierten Besuchern die Möglichkeit bieten können, einen Blick in den Diebenturm, das Haus der Quitte und das Bürgerhaus zu werfen. Herzliche Einladung ergeht sowohl an Einheimische wie Gäste!“

Das Obere Tor

Das Obere Tor, ein markantes Wahrzeichen am Eingang der Stadt, wurde nach 1228 in die Stadtmauer integriert und später unter Julius Echter zu einem Bollwerk erweitert. Es diente zeitweise als Gefängnis und wurde vor kurzem von einem Storchenpaar als Nistplatz ausgewählt, was es zu einem besonderen Volkacher Wahrzeichen macht. Führungen finden alle 30 Minuten zwischen 11 und 17 Uhr statt; Fotos sind erlaubt.

Haus der Quitte, Kirchgasse

Das Haus der Quitte ist ein zweigeschossiges Fachwerkgebäude von 1484, das von 2017 bis 2020 umfassend saniert wurde. Die Sonderausstellung „Vom Schandfleck zum Schmuckstück“ im Dachgeschoss zeigt, wie das mittelalterliche Haus denkmalgerecht saniert und energetisch modernisiert wurde. Das Haus kann zwischen 11 und 17 Uhr besichtigt werden; Fotos sind erlaubt, der Bauherr ist vor Ort, und es gibt Sitzmöglichkeiten mit Bewirtung.

Bürgerhaus in der Spitalstraße

Das Bürgerhaus im Barockstil, vermutlich um 1650 erbaut, beherbergt drei Wohneinheiten. Zwei Wohnungen sind bereits liebevoll saniert, während die dritte im Erdgeschoss derzeit saniert wird. Interessierte können den Handwerkern bei der Arbeit zusehen und sich über die Herausforderungen der Althaussanierung informieren. Das Haus kann zwischen 11 und 17 Uhr betreten werden; Fotos sind erlaubt, der Bauherr ist vor Ort.