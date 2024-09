Streuobstexkursion und Obstsortenbestimmung, Ernte und Verwertung – Alles rund ums Obst in den Hassbergen

HASSBERGE – Am Samstag, den 28. September, dreht sich alles um Apfel, Birne und Co. Trotz des diesjährigen geringeren Ernteertrags wächst die Wertschätzung für Obst aus Streuobstwiesen stetig, so Kreisfachberater Guntram Ulsamer. Die Aktion „Streuobst für alle!“ erfreut sich immer größerer Beliebtheit, und es werden nicht nur Obstbäume nachgepflanzt, sondern auch mehr Gartenfreunde engagieren sich für den fachgerechten Baumschnitt.

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege sowie der BUND Naturschutz Ebern bieten an diesem Tag zwei spannende Veranstaltungen an. Zunächst findet von 10:00 bis 14:00 Uhr eine Exkursion in Aidhausen mit dem Pomologen Wolfgang Subal statt. Der Obstsortenexperte erklärt die Merkmale verschiedener Obstsorten und geht auf deren Kulturgeschichte ein. Der Naturraum um Aidhausen bildet eine malerische Kulisse für die Veranstaltung. Treffpunkt ist die Kleintierzuchthalle am Ortsrand von Aidhausen. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Teilnahme kostet 12 Euro pro Person.

Im Anschluss, ab 14:30 Uhr, lädt die Familie Fallenbacher in Kleinmünster zu Kaffee und Kuchen auf ihren Hof ein. Dort werden Obstsorten bestimmt, Erfahrungen ausgetauscht und über Ernte und Verwertung gesprochen. Beide Veranstaltungen sollen die Lust auf hochwertiges Obst aus Streuobstwiesen und dessen Erzeugnisse wecken.