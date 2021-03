13 Media Markt-Filialen vor dem Aus: Muss man sich um einen der beiden Schweinfurter ElektronikfachmÃ¤rkte sorgen?

INGOLSTADT / SCHWEINFURT – Media Markt-Saturn will bis Herbst nächsten Jahres 13 seiner derzeit 419 Filialen in Deutschland schließen und damit um die 1000 Arbeitsplätze abbauen. Das berichtet T-Online und beruft sich auf einen Brief der Deutschland-Geschäftsführung des Unternehmens an die Mitarbeiter.

Grund sei das Kaufverhalten der Kunden, die immer mehr online ihre Waren bestellen. Natürlich in Verbindung mit der Pandemie.

Noch ist offen, welche Elektronikfachmärkte betroffen sind. Allerdings wolle man nur solche schließen, die sich nicht dauerhaft wirtschaftlich betreiben lassen. Angesichts gut besuchter Läden in Schweinfurt muss man nicht unbedingt Angst um diesen Standort haben. Allerdings gibt es ja im Hafen und in der Stadtgalerie gleich zwei Media Märkte – keine Selbstverständlichkeit für eine Stadt mit knapp über 50.000 Einwohnern…