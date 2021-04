Corona aktuell: die RKI-Werte im Blick – Besserung in Sicht?

SCHWEINFURT – Sowohl Stadt und Landkreis zeigen stark verbessere Werte.

Die aktuellen RKI-Daten von heute:

Schweinfurt Stadt: 52,4

gestern 114,2

vorgestern 132,9

Schweinfurt Landkreis: 32,9

gestern 61,5

vorgestern 65,8

Ist also eine Besserung in Sicht? Der Sprung scheint zu stark. Zu beachten ist die Meldung, dass aufgrund von Serverproblemen keine abschließenden Fälle aus Schweinfurt an das Robert Koch Institut übermittelt werden konnten. Das LGL schreibt dazu: Aus technischen Gründen kommt es zum Aktualisierungszeitpunkt 01.04.2021 zu einer Untererfassung der Zahlen für den Landkreis und die kreisfreie Stadt Schweinfurt, sowie für den Landkreis Bad Kissingen.

Die Gesamtlage ist allerdings wieder erschreckend: +21.888 Fälle (gestern +24.300) und +232 Todesfälle (gestern +201) meldet das RKI für ganz Deutschland. Der bundesweite Wert der 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 134,0 (gestern 134,2).

Quelle: RKI