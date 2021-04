Corona aktuell: die RKI-Werte im Blick – Besserung in Sicht?

SCHWEINFURT – Sowohl Stadt und Landkreis zeigen bessere Werte.

Die aktuellen RKI-Daten von heute:

Schweinfurt Stadt: 114,2

gestern 132,9

vorgestern 170,3

Schweinfurt Landkreis: 61,5

gestern 65,8

vorgestern 86,6

Ist also eine Besserung in Sicht? Zu beachten ist die Meldung von gestern: Aufgrund Serverprobleme konnten keine abschließenden Fälle aus Schweinfurt an das Robert Koch Institut übermittelt werden. Es bleibt also abzuwarten, ob die Werte nicht wieder ansteigen werden.

Die Gesamtlage ist allerdings wieder erschreckend: +24.300 Fälle (gestern +17.051) und +201 Todesfälle (gestern +249) meldet das RKI für ganz Deutschland. Der bundesweite Wert der 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 134,2 (gestern 132,3).

