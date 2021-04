Corona aktuell: die RKI-Werte im Blick

SCHWEINFURT – Wie jeden Tag hält Dich SW1.News mit den Inzidenz-Werten auf dem Laufenden.

Die aktuellen RKI-Daten von heute:

Schweinfurt Stadt: 136,6

gestern 108,6

vorgestern 114,2

Schweinfurt Landkreis: 69,3

gestern 93,6

vorgestern 101,3

In den nächsten Tagen ist allerdings ein weiterer Anstieg zu erwarten, bedingt durch Übertragungsprobleme des Landratsamtes an das RKI vor einigen Tagen und durch eine normale Untererfassung an den Feiertagen ansich.

Die Gesamtlage: +9.677 Fälle (gestern +6.885) und +298 Todesfälle (gestern +90) meldet das RKI für ganz Deutschland. Der bundesweite Wert der 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 110,1 (gestern 123,0).

Quelle: RKI