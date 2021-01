EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r den Fortschritt: Zahlreiche BaumaÃŸnahmen 2021 im Schweinfurter Stadtgebiet

SCHWEINFURT – In Schweinfurt geht es weiter voran. Trotz des zurückliegenden Jahres, in dem die Coronapandemie weltweit unvorhersehbare Herausforderungen bereithielt und viele Pläne und Vorhaben zum Scheitern verurteilte, richtete die Stadtverwaltung ihr Augenmerk dennoch in die Zukunft.

Und auch wenn eine Baustelle immer auch Einschränkungen zur Folge hat, bedeutet sie doch in erster Linie Fortschritt. Sei es unterirdisch durch die wichtige und nötige Sanierung und Erneuerung von Leitungen oder oberirdisch zum Beispiel im Sinne der Barrierefreiheit und/oder allgemein der Stadtsanierung.

Im vergangenen Jahr konnten durch bauliche Maßnahmen unter anderem die Georg-Schäfer-Straße, die Niederwerrner Straße, die Mainberger Straße, die Zehntstraße, der John-F.-Kennedy-Ring und der Obere Marienbach erneuert werden.

2021 stehen folgende verkehrsrelevante Maßnahmen in der Stadt Schweinfurt an:

WO

WANN

WARUM

WER

EINSCHRÄNKUNGEN

Heckenweg

März – August 2021

Neubau Gas- und

Wasserleitungen

Stadtwerke Schweinfurt

Halbseitige Sperrung, evtl. Ampelregelung

Mainberger Straße

Januar 2021 – Mitte 2022

Neubau Parkhaus (zwischen Söldner- und Hennebergstr.)

Stadt Schweinfurt

Eine Fahrspur je Fahrtrichtung, evtl. zeitweise kein Linksabbiegen möglich

Bahnhofsplatz

Mai – September 2021

Deckenerneuerung (zwischen Bahnhofsgelände und Stresemannstr.)

Stadt Schweinfurt

noch offen

Zehntstraße / Obere Straße

August / September 2021

Rotasphaltierung für Fahrradstreifen in Gegenrichtung

Stadt Schweinfurt

Vollsperrung möglich

Judengasse

März 2021

Breitbandausbau (zwischen MGS und Kassengebäude)

Stadtwerke Schweinfurt

keine

Hans-Böckler-Straße

März 2021

Regenwasserkanal (Einmündung Sven-Winquist-Str.)

Stadtentwässerung Schweinfurt

Einrichtung einer Umleitung

Neue Gasse

April – August 2021

Gas, Wasser, Strom und Breitband

Stadtwerke Schweinfurt

in Teilbereichen Vollsperrungen

Darüber hinaus sind weitere bauliche Maßnahmen geplant, die den Verkehr aber weniger stark beeinflussen:

WO

WANN

WARUM

WER

EINSCHRÄNKUNGEN

Luitpoldstraße

März – Dezember 2021

Neubau und Erweiterung Amtsgericht

Stadt Schweinfurt

Rechte Fahrspur stadteinwärts fällt weg

Theresienstraße

März – September 2021

Grundsanierung Gebäude

SWG

Parkplätze fallen weg

Hans-Lingl-Straße

September – November 2021

Gas, Wasser, Strom, Breitband

Stadtwerke Schweinfurt

noch offen

Altstadtstraße / Judithstraße

Juni – August 2021

Gas, Wasser, Strom, Breitband

Stadtwerke Schweinfurt

Vollsperrungen, bis Baustelle frei

Am Sprinzenbaum, Klingenweg

Mai – November 2021

Gas, Wasser, Breitband

Stadtwerke Schweinfurt

noch offen

Franz-Schubert-Straße, Alter Wartweg

Mai – August 2021

Fernwärme

Stadtwerke Schweinfurt

noch offen

Celtesstraße

August / September 2021

Deckenerneuerung

Stadt Schweinfurt

noch offen

Florian-Geyer-Straße, Hohmannstraße, Lortzingstraße

August / September 2021

Fernwärme

Stadtwerke Schweinfurt

noch offen

Wilhelm-Bechert-Straße

noch offen

Deckenerneuerung

Stadt Schweinfurt

Parkplätze fallen weg

Zusätzlich sind für das kommende Jahr folgende Baumaßnahmen im Stadtgebiet geplant:

· Fernwärmeanschluss am Martin-Luther-Platz, in der Heisenbergstraße und am Fischerrain

· Erneuerungen von Stromleitungen und breitbandausbau in der Geldersheimer Straße, der Max-Kaiser-Straße und im Musikerviertel

· Generalsanierung des Theaters

· Hotel-Neubau am Sennfelder Bahnhof

· Ausbau von E-Tankstellen

· Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

· Verlegung von barrierefreien Gehbahnen in der Metzgergasse

Für die anfallenden Baumaßnahmen im neuen Jahr bittet die Stadt Schweinfurt schon heute um Verständnis. Die Stadtverwaltung tut ihr Bestes, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.