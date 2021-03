Osterferien in der StadtbÃ¼cherei: 22.000 Kinder- und JugendbÃ¼cher, 14.000 Romane und 9600 ebooks stehen bereit

Osterferien in der Stadtbücherei: 22.000 Kinder- und Jugendbücher, 14.000 Romane und 9600 ebooks stehen bereit

SCHWEINFURT – Für die Osterferien gibt es jede Menge Lesestoff für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 22.000 Kinder- und Jugendbücher, 14.000 Romane und 5000 Hörbücher stehen dafür bereit. 9600 ebooks und Audiobooks sind in der Onlinebibliothek der Stadtbücherei rund um die Uhr über das Internet ausleihbar.

Wer gerne kreativ sei möchte, findet zahlreiche Anregungen zum Basteln und zur Gestaltung des Osterfestes. Auch zum Thema Konfirmation und Kommunion hält die Stadtbücherei Bücher bereit. Wer einen Ausflug machen möchte, den erwarten Reiseführer mit Ausflugszielen zur Naherholung.

Der Besuch der Stadtbücherei lohnt sich. Die Stadtbücherei im Ebracher Hof hat während der Osterferien wie üblich geöffnet: von dienstags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr (außer Karsamtag). Die Zweigstelle im Alexander-von-Humboldt-Gymnasium hat auch in den Osterferien von 9.30 bis 17 Uhr von montags bis freitags geöffnet.

Alle Zweigstellen der Stadtbücherei sind an Karsamstag geschlossen. Die Familienbücherei Oberndorf ist in den Osterferien geschlossen. Leser und Leserinnen aus Oberndorf können in den Ferien auf die anderen Zweigstellen ausweichen.

Wer sich in den Ferien für die kommende Schulzeit und für Schulaufgaben und Referate fit machen möchte kann für alle Fächer Schülerhilfen und einschlägige Literatur nutzen, die in den Zweigstellen Ebracher Hof und im Alexander-von-Humboldt-Gymnasium bereit gehalten

wird.

Online kann man in letzter Minute auch in den Schülerduden Munzinger-Archive der virtuellen Stadtbücherei nachschauen mit gültiger Leihkarte.